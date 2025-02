Rex Ryan ha una grande domanda per i jet su Aaron Rodgers

I New York Jets non hanno avuto una buona stagione la scorsa stagione, né Aaron Rodgers.

I suoi numeri non erano così cattivi come alcuni vogliono sembrare, ma non era sicuramente quello che ci si aspetterebbe da un giocatore del calibro di Rodgers.

Ora, con il team che, secondo quanto riferito, pesa il futuro di Rodgers con l’organizzazione, Rex Ryan ha una domanda fondamentale.

Quando abbiamo parlato all’ESPN, l’ex capo allenatore ha affermato che Jets era necessario per la prima volta per scoprire cosa volevano fuori dall’organizzazione:

“Vuoi che Aaron Rodgers sia il volto del tuo franchising? O vuoi che sia Aaron Glenn? “ Chiese.

"Vuoi che Aaron Rodgers sia il volto del tuo franchising? O vuoi che sia Aaron Glenn?" Rex Ryan ci dà i suoi due centesimi ad Aaron Rodgers per la prossima stagione 🏈

Se sono a disagio con le apparizioni settimanali di Rodgers su The Pat McAfee Show e tutti i bagagli che ne derivano, non dovrebbero riportarlo indietro.

Al contrario, se non importa, non c’è motivo per non tenerlo in giro, dice Ryan.

Ryan ha la massima fiducia nella capacità di Aaron Glenn di ottenere il massimo da Rodgers, quindi per Ryan non è una domanda a calcio o basata sulle prestazioni in questo momento.

Aaron Rodgers è forse il passaggio puro più talentuoso, le partite di calcio hanno mai visto, e quando è il migliore, non c’è difesa sulla Terra che può fermarlo.

Potrebbe essere meglio la prossima stagione dopo aver rimosso più tempo dal suo più grave infortunio.

Tuttavia, ha anche 41 anni e ha una lunga storia di lotte di potere e cosa no, quindi questa non sarà una decisione facile da prendere dal nuovo ottone dei decisori di Jets.

