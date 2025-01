Rex Ryan non trattiene i suoi pensieri sulla prestazione nei playoff di Jordan Love

La stagione dei Green Bay Packers si è conclusa domenica e, sebbene ciò non sia stato necessariamente sorprendente, è stato comunque deludente.

Non sembravano avere abbastanza capacità per rispondere quando contava di più, e le palle perse continuavano a essere un problema con Jordan Love.

Ecco perché Rex Ryan non tagliava corto quando parlava di lui.

Nell’ultima edizione di “Get Up” di ESPN, l’ex capo allenatore ha affermato che, sebbene le abilità di Love fossero “elite” e “incredibili”, non è un quarterback d’élite.

Rex Ryan non ha parlato della prestazione nei playoff di Jordan Love vs. Aquile. “Questo ragazzo ha abilità d’élite ma non è un quarterback d’élite.” pic.twitter.com/fm5mSiN3ag — Alzati (@GetUpESPN) 13 gennaio 2025

Ryan lo ha rimproverato per non aver avuto la sensazione della pressione e della copertura che veniva contro di lui, aggiungendo che ha bisogno di migliorare nel leggere le difese avversarie e nel reagire ad esse.

Love ora ha 18 intercettazioni in svantaggio risalenti al 2023 (compresi i playoff), che è il maggior numero di intercettazioni in campionato in questi scenari.

Sembra avere lo stesso problema di Josh Allen prima di quest’anno: tende a fare troppo e gioca a palla da eroe quando la prestazione della sua squadra è al di sotto della media.

Per la maggior parte, la partita di ieri sera era a portata di mano, ma il lancio irregolare e il processo decisionale di Love hanno ripetutamente trattenuto la squadra.

Ha chiaramente la capacità di fare ogni tiro nel libro, e non c’è dubbio che possa essere un quarterback vincitore del Super Bowl.

Tuttavia, è nella lega da un po’ ormai, e questo problema potrebbe distinguerlo dall’essere un buon quarterback da uno eccezionale.

PROSSIMO: L’analista ritiene che 1 squadra della NFL abbia “lasciato” durante la sconfitta di domenica