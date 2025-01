Rex Ryan si è scusato con la squadra della NFL per aver dubitato di loro

Rex Ryan non si è mai morso la lingua, né come capo allenatore dei New York Jets né come conduttore di ESPN.

Recentemente ha fatto un commento che ha infiammato una squadra dei playoff, e domenica mattina ha dovuto prenderla da uomo e rimangiarsi le sue parole.

Quando Ryan ha recentemente mostrato il round Wild Card della NFL, ha detto che i Los Angeles Chargers hanno avuto una “settimana di addio” pareggiando gli Houston Texans nella loro prima partita.

Ma dopo che i texani hanno smantellato i Chargers 32-12 sabato pomeriggio, Ryan è andato in onda e ha detto: “Chi ha avuto una giornata peggiore, io o Justin Herbert? Devi togliergli il cappello. Scusa, Houston. Ma non sono Verrò a prenderti la prossima settimana! O forse…”

Rex Ryan si scusa #Texani per il suo commento “ciao settimana”: “Chi ha avuto una giornata peggiore, io o Justin Herbert?…Scusa, Houston. Ma non ti sceglierò nemmeno la prossima settimana! O forse…” ❤️👏pic.twitter.com/iqMeeD88QC — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 12 gennaio 2025

Ryan ha riso quando gli sono stati mostrati spezzoni della celebrazione dei texani nello spogliatoio dopo la partita, con giocatori e allenatori che scherzavano sul suo commento della settimana di addio.

Molti erano d’accordo con Ryan e pensavano che i Chargers avrebbero battuto i texani.

Los Angeles era la favorita per la vittoria e i Chargers avevano giocato molto meglio dei texani prima della postseason.

Tuttavia, Houston ha ribaltato la situazione interrompendo costantemente il gioco di passaggio e intercettando Justin Herbert quattro volte dopo aver lanciato solo tre intercettazioni in tutta la stagione regolare.

Houston ora attende il vincitore dell’ultima partita dell’AFC Wild Card per determinare se andrà a Kansas City per affrontare i Chiefs o andrà a Baltimora per affrontare i Ravens nella loro missione per arrivare alla partita del campionato AFC per la prima volta. nella storia del franchising.

