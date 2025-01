Rhea Ripley conquista o título mundial feminino; Broches de Liv Morgan

Rhea Ripley é nossa nova campeã mundial feminina

A era Netflix de wwe Monday Night RAW ofereceu uma luta espetacular pelo Campeonato Mundial Feminino quando Rhea Ripley desafiou Liv Morgan em uma batalha de alto risco. O confronto foi físico, dramático e cheio de reviravoltas, mostrando porque estas duas Superstars estão no topo da divisão feminina da WWE.

A luta começou com muita energia e os dois competidores não perderam tempo trocando golpes fortes. Ripley rapidamente assumiu o controle com uma joelhada devastadora seguida de um estrangulamento que mandou Morgan ao chão.

O caos se espalhou quando Ripley executou uma bala de canhão que também derrubou Raquel Rodriguez, que apoiava Morgan no ringue. No entanto, a interferência de Dominik Mysterio mudou o ímpeto, permitindo que Liv retaliasse e mandasse Ripley para o chão.

De volta do intervalo, Liv Morgan virou o jogo, pisoteando Rhea Ripley no canto, mas Rhea respondeu empurrando seu rosto nos esticadores. Morgan respondeu com um X-Factor de mergulho e vários tapas para manter Ripley na defensiva.

No entanto, a poderosa Rhea Ripley reagiu com laços ferozes, um joelho e um suplex com alça dupla vertical, lembrando a todos porque ela é uma força dominante.

Liv rebateu o ataque de Ripley com meio Nelson Suplex e um soprador de pulmão antes de tentar um tornado DDT. Ripley desligou e conectou-se com Contracorrente, mas Morgan mostrou uma resistência incrível ao chutar.

Com o caos se instalando, Dominik deslizou uma cadeira para dentro do ringue, distraindo o árbitro Aja Perera. Morgan capitalizou com um Oblivion na cadeira, mas Ripley também se recusou a ficar abaixado.

Morgan canalizou seu Eddie Guerrero interior com os Três Amigos e seguiu com um toque de sapo quase perfeito, quase selando a vitória.

No entanto, quando ela tentou Oblivion novamente, Ripley a dominou, jogando-a para fora das cordas e acertando outro Contracorrente. Implacável, Ripley agarrou Morgan uma última vez e deu um Contracorrente decisivo para garantir a vitória final.

Após a luta, Dominik Mysterio tentou enganar Ripley abraçando-a. Ela o chutou abaixo da cintura e lançou uma Contracorrente nele. The Undertaker apareceu, vestido como seu personagem American Badass.

