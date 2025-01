Rich Paul quer os rumores de De’aaron Fox agora e o tempo mostra como os jogadores perderam a alavancagem com a nova NBA CBA

Ele Notícias fora do sacramento esta semana Que os reis estão abertos a tratar o proprietário da Fox de Iaaron por um longo tempo, não foi apenas um shake no período anterior à próxima semana NBA Prazo do comércio. É também o último reconhecimento de players e agentes que os representam que o novo acordo coletivo de negociação da NBA mudará a maneira como os negócios serão feitos no futuro, e como, e se os jogadores ainda podem jogar seu peso.

A Fox News deriva em parte de sua decisão no verão passado de não assinar uma extensão com os reis. Ele está pronto para ganhar US $ 37,1 milhões na próxima temporada, o último ano de seu acordo. Mas o vazamento de notícias que a Fox está agora no mercado também estava, dizem as fontes, um passo estratégico dos reis e da Fox para navegar no novo mundo da CBA da NBA.

“Nesta liga, espero que o inesperado”, explicou Fox na quarta -feira, depois que a notícia foi conhecida, Al Chris Biderman de Sacramento Bee. “Acho que coisas loucas aconteceram.”

Os relatórios também apontaram para San Antonio como o destino favorito da Fox.

“Claro, acho que todo mundo tem um destino favorito”, disse Fox a Biderman. “Acho que todo mundo tem um destino favorito se não estiver no lugar, ou se não estará no local onde estão na época. Acho que é natural”.

É natural que os jogadores tenham preferência onde possam pousar abaixo, mesmo quando estão sob contrato. Também está enraizado na história recente, onde os pontos de aterrissagem favoritos dos jogadores geralmente se tornam de fato.

Mas esse instinto de confiar no movimento do jogador-empotre e, portanto, surge suas demandas em suas equipes toda vez que quiserem, pode fazer parte do passado e, de acordo com as fontes, um fator no momento da flutuação publicamente que a Fox poderia ser transferido.

Uma fonte disse que Fox e seu agente, Rich Paul, haviam, com efeito, dado aos reis uma cortesia que é instruída a ter tempo para fazer um acordo que satisfaz a todos. A fonte disse que isso significa que os reis poderiam mudar a Fox antes do prazo na quinta -feira, mas apenas se receberem o tratamento certo.

Eles também disseram que é tão provável que Sacramento espere até o verão se achar que isso lhes permite obter mais para a Fox.

Mas um executivo da liga que teve acordos com Paul, fundador e CEO da Klutch Sports, disse que isso é apenas parte do que está acontecendo.

A realidade mais ampla, ele disse, é que Paulo agarra como a nova CBA eliminará grande parte do poder e do pensamento do meu caminho para o caminho de que as superestrelas da NBA se acostumaram a se exercitar.

“É mais difícil e mais difícil trocar esses grandes salários, e as equipes que têm a sala de avental para transportar essas ótimas ofertas são limitadas”, disse o executivo. “É tão rico pensar e dizer (para a liga), ‘antes de usar sua sala de avental para conseguir Jimmy Butler, deixar espaço para De’aaron’”.

Este executivo disse, e vários outros reforçados posteriormente, que o cenário da NBA mudou tanto que os negócios antigos e o habitual não serão mais comuns ou semelhantes. E que muitos jogadores, apesar da Fox, ainda não chegaram a um acordo com a nova realidade.

Sam Quinn de CBS Sports apontou no verão passado Que isso vem. Paulo parece muito ciente do que está acontecendo e começou a se ajustar de acordo.

Mas muitos jogadores e agentes estão em um despertar rude, dizem as fontes.

Primeiro exemplo do momento: Jimmy Butler.

“Rich não quer acordar no próximo outono, e de repente De’aaron está pronto para se mudar, e não há equipes que possam obtê -lo devido ao seu status de avental”, disse o executivo. “Ou não há equipes que possam fazer isso com aqueles que seu cliente deseja ir. Para ele, é: ‘Se eu vou conseguir isso para De’aaron, mesmo que não seja hoje, preciso obter o mesmo pista da pista possível.

“Os jogadores costumavam ter toda a influência para sair. Agora eles não trabalham negociando, e o acordo que concordamos destruiu a influência que você estava tão acostumado a ter”.

A conversa de Zorro, então, foi flutuada em parte como uma explosão para o resto da NBA, uma mensagem que diz: Antes de passar sua sala de capitalização muito limitada em Butler, ou qualquer outra pessoa, sabe que a raposa está aqui e você pode ter agora, ou a caminho.

É uma oferta e demanda simples. Há tantos jogadores que desejam se mover com ótimos contratos a reboque, mas o novo CBA significa que provavelmente haverá menos compradores possíveis.

“Esses jogadores estão acostumados a dizer: ‘Quero ser transferido’ e se mover”, disse um ex -gerente geral. “Eles ainda não entendem, ou não aceitaram que, com esses novos aventais, basicamente criamos um limite difícil. E o objetivo e as consequências estão limitando o movimento dos jogadores. Philadely teve que descartar basicamente toda a sua lista para obter PG”

Talvez a Fox se mova entre agora e na próxima quinta -feira. Talvez eu encontre uma nova casa no verão.

Mas o que quer que aconteça, as notícias de que os reis estão abertos para tratar a De’aaron Fox são e reflete um ponto de virada para a liga.

No passado, tudo isso teria sido uma extensão da capacidade das estrelas da NBA de ditar muitos dos termos de suas saídas.

Hoje, é o contrário.

A paisagem agora significa mover as peças de xadrez através de uma placa alterada para tentar navegar de uma maneira muito nova pela qual as trocas serão feitas, que terão a vantagem e a melhor maneira de usar as vantagens de um tempo, e se o tem que tem .