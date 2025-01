Richard Sherman fa una previsione audace su Eagles, Commanders Game

Tutto è pronto per un elettrizzante weekend di campionato della NFL Conference.

I Philadelphia Eagles si preparano a ospitare i Washington Commanders nella partita per il titolo NFC, mentre i Kansas City Chiefs si preparano a combattere i Buffalo Bills per la supremazia dell’AFC.

ESPN BET vede gli Eagles come favoriti di 5,5 punti, con i Chiefs che hanno un sottile vantaggio di 2 punti nel loro matchup.

Ma Richard Sherman, ex cornerback della NFL e attuale analista di Amazon Prime Video “Thursday Night Football”, non crede a queste probabilità.

Il campione del Super Bowl ha sganciato una bomba sull’ultimo episodio di “The Richard Sherman Podcast”, scegliendo coraggiosamente i Commanders per sconvolgere gli Eagles a Filadelfia.

La fiducia di Sherman in Washington deriva dall’impatto del quarterback Jayden Daniels sulla squadra.

“Sembra che questi ragazzi abbiano creduto perché lui crede”, ha dichiarato Sherman. “Li ho fatti vincere a Philadelphia. Penso che abbiano una possibilità.”

Anche se la previsione di Sherman può sembrare sorprendente, i numeri supportano la sua fiducia in Washington.

I Commanders sono emersi come una potenza offensiva in questa postseason, guidando tutte le squadre con 34 punti a partita. gioco mentre si classificava terzo in yard totali (415,5).

Daniels è stato il catalizzatore di quell’impennata, mettendo a segno statistiche notevoli nelle sue ultime due uscite: connettendosi su 46 passaggi su 66 per 567 yard, lanciando quattro touchdown senza intercettazioni e mantenendo un impressionante passer rating di 116,2.

Se la previsione di Sherman fosse vera, segnerebbe un momento storico per i Washington Commanders, mandandoli al loro primo Super Bowl dalla stagione 1991, quando sconfissero i Buffalo Bills 37-24.

