Richiesta di Deebo Samuel S. E cosa sarà per 49er

Santa Clara, California – Come ricevitore San Francisco 49ers Deebo Samuel Sr. La scorsa settimana round a Row Row a New Orleans, nulla che ha detto ha sollevato quante sopracciglia che indossava.

Samuel è rimbalzato dall’intervista all’intervista sulla maglia di Kelly Green Philadelphia Eagles in onore del suo caro amico AJ Brown. Per i fan di 49er, era evidente nella maglia di un’altra squadra vedere Samuel, che non ha mai evitato la sua riluttanza per le Aquile.

A quanto pare, è uno sguardo che 49er e i loro fan probabilmente dovranno abituarsi.

Al suo incontro alla fine della stagione con l’allenatore Kyle Shanahan Samuel ha chiesto alla squadra di scambiarlo altrove. Ed è una richiesta che Niners sia disposto ad ospitare perché hanno concesso a Samuel e il suo agente Tory Dandy, il permesso di trovare un partner commerciale, ha detto Samuel ad Adam Schefter ESPN domenica.

“È stata una conversazione difficile con Kyle a causa della relazione che abbiamo”, ha detto Samuel. “Ma devo fare ciò che è meglio. Sono più che grato per avermi dato l’opportunità per la mia vita, ma ora penso che sia meglio trovare un’altra squadra.”

Mentre la richiesta di Samuel non è una sorpresa completa, lascia molte domande che vale la pena rispondere, perché i 49er guardano la vita fuori Deebo.

Nonostante le buone relazioni con l’allenatore Kyle Shanahan e 49ers, Deebo Samuel S. Alla ricerca di un negozio. Norm Hall/Getty Images

Perché Samuel ha chiesto affari adesso?

La richiesta di Samuel è un modo per ottenere prima del divorzio, il che si è sentito inevitabile dall’ultima offseason, quando i 49er hanno sviluppato Ricky Pearsall n. 31 in totale e hanno firmato gli ampi ampi Jauan Jennings e Brandon Aiyuk per chiudere l’estensione.

Probabilmente 49er hanno sempre dovuto scegliere tra Aiyuk e Samuel, e ora Samuel sta cercando di prendere questa decisione. Samuel, 29 anni, si è allontanato dalla stagione dominante 2021, ha una commissione per un giocattolo di $ 15,87 milioni e fa parte di crimini sovraffollati, il che rende addio a 49er più logici che in qualsiasi momento.

Nel 2022 Samuel fece domanda per uno scambio durante i contratti, ma alla fine firmò un’estensione di tre anni di $ 71,5 milioni da resistere. A quel tempo, 49er consideravano Samuele un giocatore versatile che poteva sbloccare la sua intera offesa. Nel 2021 aveva 1.770 iarde di scrimmage e 14 sbarchi e contribuì a portare i Niners all’aspetto del Super Bowl.

Da allora, Samuel ha cercato di replicare questa performance, in media 56 ricevimenti per 731,3 yard di ricevimento e quattro sbarchi con 40 portanti per 197,7 yard e tre atterraggi negli ultimi tre anni.

In particolare, il 2024 fu uno dei suoi peggiori periodi di NFL. Ha finito con 806 yard di scrimmage e quattro atterraggi, entrambi minimi di carriera (ad eccezione della stagione 2020, in cui ha giocato solo sette partite). Ha affrontato lesioni ai vitelli, polsi, obliquo e costole e malattie che gli costano due partite e lo limitavano agli altri.

Il successo di Samuel più allarmante, come correre indietro. Ha in media 3,2 iarde per trasmissione, il più basso della sua carriera e lontano da 6,2, che nel 2021 in media.

Dati coloro che riducono i ritorni – come Aiyuk, Pearsall, Jennings, stanno correndo indietro Christian McCaffrey e la fine stretta di George Kittle ancora nell’ovile – opportunità per il personaggio di Samuel nel 2025. La scorsa stagione, quando Samuel ha twittato che “non ha cercato affatto, non ha ottenuto la palla!”

Inoltre, mentre John Lynch, CEO, ha dichiarato a gennaio che il team non intendeva rilasciare Samuel, la domanda per ridurre i pagamenti potrebbe anche essere nel caso del suo alto limite.

Sebbene sarà difficile per i 49er la pillola deglutire a causa della loro affinità con Samuele e di ciò che si troverà contro il soffitto dello stipendio, sembra essere il momento giusto per attraversare entrambe le parti nei loro modi indipendenti.

Samuel è stato sviluppato nel secondo turno del design 49ers 2019. Immagini Stacy Revere/Getty

Quali sono le conseguenze finanziarie del trading Samuel?

Questa è una parte complessa per 49er perché hanno ristrutturato il contratto di Samuel a settembre.

Se scambiassero con Samuele il 1 ° giugno, assorbirebbero il colpo di denaro morto di $ 31,55 milioni sullo stipendio. Samuel è anche previsto per il 22 marzo di un bonus di opzione di $ 15,4 milioni, il che significa che fino a quel momento 49er hanno quasi certamente bisogno per risolvere questa situazione.

La dichiarazione di Lynch rimane possibile. Se ciò accadesse, i Niners potrebbero usare una delle due designazioni dopo il 1 ° giugno (insieme alla questione prevista degli strumenti difensivi di Javon Hargrave), il berretto di Samuel ha colpito nelle prossime stagioni.

L’uscita di Samuel dopo il nuovo anno di campionato inizia il 12 marzo. Ma prima del bonus dell’opzione pagabile 10 giorni dopo con la designazione del 1 ° giugno, ridurrebbe i soldi morti per raggiungere $ 10,75 milioni nel 2025 e circa $ 20 milioni nel 2026. Questi interventi. Sarebbe lo stesso se Niners avesse tenuto Samuel lo scorso 1 giugno, anche se non potessero sostituire Samuel prima e contrassegnarlo come tale.

Cosa possono realisticamente aspettarsi 49er di ottenere per Samuel?

L’ultima offseason, quando hanno lavorato attraverso i negoziati contrattuali con Aiyuk, Niners Field offre offerte circa il 2024 NFL Draft su entrambi i loro ricevitori.

Mentre San Francisco non intendeva rinunciare a Samuel o Aiyuka, era disposto ad ascoltare se la squadra creava l’offerta giusta. A quanto pare, il tipo di offerte 49er ricevute per Aiyuk – ritenute in ritardo nel primo turno o all’inizio del secondo – c’erano offerte che avrebbero preso in considerazione per Samuel.

Non ci sono tipi di ritorno per Samuel o qualcosa in cima al primo turno per Aiyuk, Niners ha tenuto su entrambi i giocatori per la prossima corsa.

Trovare una comp per Samuel è in gran parte difficile perché Samuel non è un ricevitore tradizionale. Quando Buffalo Bills ha scambiato con Stefon Diggs a Houston Texans lo scorso aprile, i conti hanno ricevuto una selezione del secondo turno 2025, ma hanno allegato la selezione del sesto round 2024 e selezionare il quinto round 2025 per verificarsi. A quel tempo, Diggs proveniva da 107-catch, 1.183 yard, otto stagione di touchdown.

Dato che Samuel proviene da Down ed entra nei suoi contratti con altri migliori ricevitori istituiti per un’agenzia libera o un commercio nell’ultimo anno, la selezione di 3 e forse un’altra selezione del tardo round probabilmente soddisferebbe i 49er.

Se non ci sono molti mercati commerciali, i Niners potrebbero dover accontentarsi di meno a meno che non si imbarca con Samuel.

Qual è il piano 49ers nel ricevitore se scambiato da Samuel?

Molte delle 49er aspirazioni del ricevitore dipendono dalla salute di Aiyuk quando si sta riprendendo dall’ACL strappato e MCL nel ginocchio destro. Aiyuk ha subito questo infortunio in ottobre, quindi è possibile che possa essere pronto per l’inizio della stagione, anche se è incerto.

Se ciò accade, Aiyuk, Jennings e Pearsall sarebbero il trio principale di opzioni interne con Jacob Cowing, Trent Taylor e Terique Owens tra gli altri video che rimangono nella lista.

Dì solo che aggiungere a questo gruppo sarà una necessità in bassa stagione, sia attraverso una libera agenzia, una proposta o entrambi. Data l’altra attività con i grandi biglietti di cui ha bisogno, vale a dire un’estensione del contratto di Brock Purdy di Kittle e quarterback, sembra che la spesa di grandi dollari su un altro ricevitore sembra improbabile.

Ma il livello medio di veterani all’interno di Robert Woods, Darius Slayton o Amari Cooper avrebbe avuto un senso di profondità e avrebbe fornito stabilità fino a quando Aiyuk non fosse pronto a tornare. Inoltre, non sarebbe sorprendente quando hanno visto che i 49er avrebbero trascorso almeno una proposta sul ricevitore e perché Samuel era di backup nella posizione, correndo indietro.

giocare 1:31 Schefter su McAfee: l’intero North AFC potrebbe usare Deebo Samuel Adam Schefter afferma che Pat McAfee ad alcune squadre che potrebbero essere interessate a negoziare in Deebo Samuel.

Quali squadre potrebbero essere nel mix per Samuel?

Qualsiasi squadra che acquisisce Samuel sarebbe la migliore porzione, che lo utilizza come pezzo di scacchi in tutto il campo, a differenza del tradizionale ricevitore esterno. I comandanti di Washington vengono in mente come un’opzione praticabile; Il coordinatore offensivo di Kliff Kingsbury potrebbe usarlo come complemento a Terry McLaurin. Mentre McLaurin ha avuto 82 catture per 1.096 yard in questa stagione, Olamide Zaccheaus è stata un’altra migliore trasmissione su comandante con 45 ricevimenti e 506 yard.

Pittsburgh Steelers ha anche cercato al paese per aiutare il ricevitore e fare una lunga dherma su Samuel dopo le lunghe interviste di business con San Francisco su Aiyuk la scorsa estate. Samuel potrebbe abbinare a George Pickens per migliorare questa offesa.

Un’altra squadra interessante è Houston, che, insieme a Nico Collins, potrebbe cercare la possibilità di un campo centrale. I texani possono essere senza Dell Tank quando si riprende da un infortunio al ginocchio e Diggs è un agente libero (e si riprende dal suo infortunio al ginocchio). – Jeremy Fowler, National NFL Reporter