Rick Pitino ha fatto la sua promessa: St. John’s è tornato

John Fanta Emittente ed editore del basket universitario

“Non si tratta di quando o se succede per San Giovanni e succede in un modo eccezionale.”

Erano le parole di Rick Pinino il 21 marzo 2023 all’interno di Madison Square Garden. Famer’s Hall ha proclamato una garanzia quel giorno a New York e martedì sera il 72enne era la sua parola uomo.

Giocando la loro prima stagione regolare nelle prime 15 partite dal gennaio 1999, Johnnies, 12 °, chiuso Marquette, 70-64.

Migliaia di quelli pubblicati in Mecca negli ultimi anni hanno scoperto nuovi modi di perdere. Sperimenta l’ultimo crepacuore sportivo di New York. Pensa a cosa avrebbe potuto essere e cerca il prossimo momento in cui si eccitano davvero per la follia di March finisce con Manhattan. Avere fame ai tempi del vecchio grande est.

Che ci crediate, New York City. La tua squadra di basket universitaria è più che rilevante a livello nazionale e i giorni che ricordi con Lou Carneseca stanno tornando perché questa squadra farà parte della sua storia.

Per la prima volta dal 1986 – Sì, 1986! – The Red Storm ha vinto le ultime 15 partite. Johnnies è 11-1 nel Big East per la prima volta dal 1985. Quell’anno raggiunsero Final Four. Devo dire di più? Che dire di 17 vittorie consecutive in casa, il tubo più lungo da quei giorni di Louie, quando il programma ha vinto 30 consecutivi nel 1985-87.

Il martedì sera è stato tutt’altro che bellissimi 42 errori combinati e 49 tiri liberi, ma questo è ciò che piace a questo gruppo Johnnies. Il team di Pitino, che si trova tra i primi cinque della nazione, ha reso Kam Jones frustrato per una notte migliore e lo tiene a 15 punti con così tanti colpi. Hanno bloccato la corrente 3 su 15 nella seconda metà per Marquette.

In poche parole, questa squadra difende a un livello alto come chiunque sia nel basket universitario.

Quando il gioco è legato in meno di cinque minuti, il nativo di Brooklyn, Kadary Richmond, è andato ancora e ancora. Ha consegnato 18 punti, 11 rimbalzi e otto aiuto e ha continuato a salire dall’attuale serie vincente di nove giochi. RJ Luis è sceso di 17 punti e 11 rimbalzi, mentre Zuby Ejiofor, il leader della club house dei giocatori più migliorati del Big East, ha avuto 13 e 13 tempeste rosse al recupero di 50-28.

Fisicità. Difesa. Tenacia. Basket di New York.

St. John’s è tornato, ha vinto nove di fila e arriverà successivamente a Ucononn Fox venerdì alle 20:00 in Et Storrs.

Ciò che Pitino sta facendo non è significativo e prodotto MSG Mile, che l’edificio non ha visto nella partita della stagione regolare di Red Storm per molto tempo, per molto tempo.

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e Fox Sports Writer. Copre gli sport in più capacità, chiamando i giochi FS1 alla fine della rete digitale del Big East per inviare commenti su 68 Media Network Fields. Strappalo da @John_fanta .

