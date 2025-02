Rick Tocchet chama o jogo de Filip Chytil de “respiração fresca”

Filip Chytil jogou em dois jogos pelo Vancouver Canucks e é seguro dizer que Rick Tocchet está feliz com seu novo atacante.

Quando ele falou sobre Chytil e Drew O’Connor, Tocchet credenciou sua velocidade enquanto usava uma metáfora interessante.

“Não quero exagerar, mas acho que Chytil e Drew O’Connor, a velocidade e sua vontade de levar o álbum no meio com uma pressa, são um pouco de ar fresco”, disse Rick Tocchet. “Quando você vê que ele levará esse álbum, ele vai no meio do gelo e é aí que as coisas acontecem. Apenas adicionando esses dois garotos ajudou o jogo da corrida. Você pode ver (assistente de treinador) Yogi (Svejkovsky) – nós ” ‘Vuele para sorrir, porque é isso que precisamos.

Em dois jogos, Chytil registrou um gol, uma assistência e dois pontos.

Mais importante, o ano de 25 anos tem uma média de 20:24 minutos nesses dois jogos, em comparação com suas médias de 14:20 minutos com o Rangers nesta temporada.

Chytil está desempenhando um papel entre os seis primeiros para Canucks, já que essa troca pode ter sido a melhor que aconteceu com ele.

Em Nova York, Chytil quase se sentiu preso em seu papel e agora terá a oportunidade de florescer em um centro confiável entre os seis primeiros.