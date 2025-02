Ricky Rudd, Carl Edwards introdotto nella Hall of Fame NASCAR

Charlotte, NC-One dei più difficili conducenti della storia della NASCAR si è unito a uno dei piloti più divertenti dell’era moderna come gli ultimi induttori della Hall of Fame della cerimonia delle stelle venerdì sera.

Ricky Rudd, noto come “Ironman” per i suoi 788 inizi consecutivi durante una carriera di 32 anni, era fruttuoso per la sua ghiaia. Dopo la settimana prima della Daytona 500, gli occhi di Rudd erano così gonfi che usava il nastro per tenerli aperti per correre. In effetti, è stato l’infortunio delle costole, che lo ha molestato per una settimana, ma è stato trascurato perché il nastro ha tenuto gli occhi aperti.

Altre volte, quando il sistema di raffreddamento fallì nella sua auto, il suo team cercò di aiutare versando acqua nella sua infuocata. Tuttavia, il processo ha subito ustioni di secondo grado. Ha terminato la gara e ha fatto le sue funzioni mediatiche distese a terra.

“Aveva un lavoro e nulla lo ha fermato”, ha detto il campione NASCAR di sette volte e il collega di Hall of Famer Richard Petty.

Anche Rudd non ha adattato nessuno – ha detto all’Agenzia Associated Press, suo padre gli ha insegnato i giovani a curare il bullismo – e la sua capacità di difendersi ha impedito a molti scontri che la NASCAR potrebbe accadere durante i giorni difficili.

La Hall of Famer Jeff Gordon ha detto a Time quando entrambi si sono colpiti e hanno dovuto condividere un’ambulanza con il centro delle cure. Gordon disse che era così sollevato nel vedere Rudd seduto sul sedile anteriore, perché se fossero nella sua schiena, Gordon decise che avrebbe perso.

“È una persona che richiede rispetto e merita di essere nella Hall of Fame”, ha detto la Hall of Famer Rusty Wallace.

Venerdì sera, Carl Edwards, un pilota popolare che improvvisamente ha lasciato lo sport dopo la seconda controversa perdita della serie Cup.

Edwards, sempre molto popolare, è stato difficile ottenere una vera lettura durante la sua carriera, perché molti dei suoi colleghi hanno detto che è falso. La Hall of Famer Tony Stewart, che ha sconfitto Edwards al Tiebreaker al campionato 2011, ha definito Edwards “Eddie Haskell” per il suo hobby di essere educato e amichevole davanti a telecamere e fan, ma non così gentile con i suoi colleghi.

Nel suo discorso, ha lamentato la “facciata di reputazione” e ha ammesso di essere “una specie di douchebag” quando non era amico dei suoi colleghi con concorrenti. Edwards disse: “Se fossi un po ‘più maturo, un po’ meno concentrato su se stesso, avevo un po ‘più di prospettiva … avremmo potuto essere in pista più dei nemici”.

Quando Edwards ha perso il secondo titolo nel 2016 e improvvisamente ha lasciato lo sport – ed è scomparso dalla comunità NASCAR – pensò che non avrebbe mai più fatto parte della comunità.

“Ho lasciato otto anni fa e ho pensato di aver davvero voltato le spalle a tutto lo sport. Pensavo di scegliere tra questo sport e la famiglia “, ha detto Edwards. “E sai, ogni prezzo vale e per me il mio prezzo familiare valeva questo prezzo. Quello che hai fatto qui è per farmi vincere in entrambi i modi.

Ora che è tornato, Edwards ha detto AP che stava pianificando di venire in pista nel 2025 ed è interessato al lavoro televisivo – e Amazon ha ancora posizioni per riempire la sua trasmissione della prossima stagione.

“Nella sua carriera professionale con un vero focus, è un vero merito per il nostro sport ed è stato un super -star”, ha detto il proprietario della Hall of Fame Joe Gibbs, che Edwards è andato quando si è fermato dopo la stagione 2016.

Edwards guidò tardi quando fu lanciata una dubbia cautela e Edwards fu distrutto al riavvio.

“Ricordo di essermi seduto e di aver detto:” Ehi, Joe, penso che sia ora di dimettersi “, ha detto Gibbs. “E io vado” cosa? Ecco un uomo nelle sue condizioni principali, e per lui dice che è stata una delle cose più scioccanti che mi sono successe nello sport. “

Venerdì sera è stato elencato anche il defunto Ralph Moody, che è stato eletto pioniere del voto. Dottore Dean Sicking, che è attribuito alla creazione di una barriera più sicura per salvare la vita dopo la morte di Dale Earnhardt dal 2001, è stato il vincitore del Premio Miless per lo sport e gli sport motoristici Mike Harris dell’Associated Press è stato onorato come destinatario 2025 Squier- Hall Award per l’eccellenza dei media NASCAR.

Moody servito sotto Gene. George S. Patton nella seconda guerra mondiale e poi tornò in Florida nel 1949 per inseguire le gare. Ha vinto cinque gare da autista, poi si è unito a John Holman nel 1957 per creare una corse di Holman-Moody, che ha vinto dopo il 1973 dal 1957 al 1973. Per il 1967 Dayton 500.

Holman-Moods ha vinto 96 gare e 83 pali con piloti, tra cui la Hall of Famers Joe Weatherly, Fred Lorenzen, Fireball Roberts, Bobby Allison e Pearson.