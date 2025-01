Rider Broncs vs. Saint Peter Peacocks: Como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Quem está tocando

Pavões @ pavor broncs de São Pedro

Registros atuais: São Pedro 7-9, Rider 7-13

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante de MAAC a tempo, já que os verdadeiros perus de São Pedro e os Broncs do Rider estão prontos para dar uma dica às 19:00 ET na sexta -feira no ginásio de ex -alunos. Os Broncs têm a vantagem do tribunal doméstico, mas os verdadeiros perus devem vencer em um ponto.

A cabeça de São Pedro para isso depois que as probabilidades estabelecidas mais do que na semana passada/baixa abaixo de 120,5, mas mesmo essa ferida era muito alta. Eles receberam um golpe de 48-37 na coluna de perdas nas mãos de Merrimack na última quinta-feira. O confronto marcou o concurso de pontuação mais baixo dos pavões até agora nesta temporada.

Embora tenham perdido, São Peter quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 19 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: eles agora demoliram pelo menos dez rebotes ofensivos em 16 jogos consecutivos.

Enquanto isso, o piloto também sofreu uma perda em seu último jogo, mas isso para Quinnipiac para uma pontuação de 75-64. Os Broncs já fizeram um ‘L’ em jogos consecutivos.

São Peter deixou seu recorde em 7-9 com a derrota, que foi seu terceiro consecutivo em casa. Quanto ao piloto, sua derrota reduziu seu recorde para 7-13.

São Pedro Sffiss Anterr Rider 50-48 em seu confronto anterior em março de 2024. Santa Pedro tem outra vitória sob o mangá, ou o cavaleiro fará as mesas? Teremos a resposta em breve.

Chance

São Pedro é um pêlo leve que 1 ponto contra o piloto, de acordo com o mais recente Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com os reais perus como favoritos de 1,5 pontos.

O Over/Under é de 123,5 pontos.

História da série

Rider venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Saint Peter’s.