Riepilogo del trasferimento USMNT: 6 auguri di Coppa del Mondo che hanno cambiato club questo inverno

La finestra di trasferimento invernale europea trovata lunedì, ma non ha cambiato i club prima che i due Coppa del Mondo del 2026 desiderano aiutarli a farci fare l’allenatore di Mauricio Pochettino nell’anno successivo in Finlandia.

Ecco sei americani che hanno cambiato datore di lavoro negli ultimi 34 giorni e come può influenzare le loro possibilità di irrompere nei piani di allenatore statunitensi.

LB Caleb Wiley

TERRESTRE: Watford

Sender: Strasburgo (attraverso ChelseaIn

Il Chelsea, che ha pagato $ 10,5 milioni a Wiley la scorsa estate, ha ricordato al suo ventenne dalla Francia alla scadenza e l’hanno immediatamente prestata a un altro livello al club inglese Watford. Wiley è ora in competizione nella stessa lega come americani più ben consolidati, tra cui Leeds Brenden Aaronson, Morris di Middlesbrough Fence, Josh Sargent e Coventry Haji Wright di Norwich.

Prima che Fulhamin concedesse a Robinson, uno dei migliori rimasti nel mondo, la posizione della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti era di solito un centrocampista cambiato o di un difensore destro. Dietro gli Jedi c’è ancora una carenza di copertine naturali, al punto che Pochettino non si è preso la briga di chiamare il backup di Robinson per l’ultima volta che la squadra americana è stata assemblata.

Kristoffer Lund è stato indebitamente per la maggior parte del 2024. La quota di John Tolkin sta aumentando rapidamente. (Aggiungi Tolkin più tardi.) Ma non dormire su Wiley. Unendosi a Tolkin per la squadra olimpica degli Stati Uniti del 2024, Blues ha inviato un ex prestito di Atlanta United a Strasburgo, dove è stato sostituito da sei eventi della Ligue 1 prima del suo infortunio alla spalla a novembre.

Se si insedia come al solito con gli Hornets, potrebbe guadagnare il test di Wiley Opportunity per il team del Chelsea la prossima estate o continuerà a lavorare con un altro team di fascia alta. Ha già due limiti con l’USMNT più vecchio, lo scorso gennaio 2024.

M/F Taylor Booth

A: Twente

Sender: Utrecht

Un altro americano che si spostava alla scadenza era Booth, un 23enne, che ha effettuato un trasferimento permanente dal terzo posto negli Eredivis olandesi da sei a sei. Twente ha pagato oltre $ 2 milioni da Booth, secondo un negozio nei Paesi Bassi Calcio-.

Booth dovrebbe giocare di più ora; Non ha iniziato questa stagione in una stagione dopo 44 esibizioni di prim’ordine (sette gol) negli ultimi due anni. I due tappi più vecchi di Booth arrivarono entrambi nel 2023.

M Luca de la Torre

TERRESTRE: San Diego FC

Mittente: Celta Vigo

La carriera europea di De La Torre sembrava essere in aumento dopo aver fatto la Coppa del Mondo americana nel 2022. Sebbene il nativo di San Diego non abbia giocato in Qatar, ha fatto irruzione in una formazione di partenza presso il club spagnolo all’inizio del 2023 Liga evento.

Le cose sono cambiate in questa stagione quando il regista Claudio Giráldez ha deciso che l’americano non era nei suoi piani. De La Torre ha registrato solo tre minuti a Giráldez in questa stagione prima di essere preso in prestito al franchising MLS Extension al San Diego FC il 21 gennaio.

La mossa garantisce il tempo di gioco de la Torre; Guida il centrocampo per un allenatore (e un recente boss intermedio USMNT) a Mikey Vargas dietro l’attaccante delle stelle dietro Hirving “Chucky” Lozano. Se va bene, torna in Europa prima che la Coppa del Mondo del 2026 sia possibile, anche se non necessario: il boss americano Mauricio Pochettino ha ripetutamente affermato che i giocatori o quelli che tornano all’MLS ed Excel hanno la stessa possibilità di fare la loro lista dei loro colleghi stranieri .

De La Torre intende mettere questa promessa nel test e il suo contratto include l’SDFC l’opportunità di rendere permanente il negozio – qualcosa che il giocatore dice di essere aperto.

“Se sono felice qui e questo significa che gioco il miglior calcio, starò”, ha detto al sito web locale Sandiego.futbol.

M Lennard Maloney

A: mainz

Sender: Heidenhiem

Pochettino non ha ancora invitato un centrocampista difensivo tedesco al campo, ma potrebbe cambiare ora che Maloney si è trasferito da Bundesliga al sesto posto di Heidenheim a Mainz.

Sembra un giocatore simile a Pochettino in molti modi. “Porta una forte mentalità e volontà di guidare molto”, ha affermato Niko Bungert, direttore sportivo di Mainz, che Maloney “è anche forte per superare le sfide e l’aria due”, ha detto il 21 gennaio, dopo la laurea.

Certo, Tyler Adams, Weston McKennie e Yunus Musah negli Stati Uniti, c’è molta competizione come principianti nel mezzo del campo. De La Torre, Brenden Aaronson, Gianluca Busio, Johnny Cardoso, Aidan Morris, Gio Reyna, Tanner Tessmann, Malik Tillman e altri anche in una miscela. Ma nessuno di questi giocatori ha la rabbia di Maloney o le caratteristiche del morso difensivo che lo hanno aiutato a vincere solo due cappelli statunitensi all’epoca sotto l’allenatore Gregg Berhalter alla fine del 2023. “La vedi andare alle battaglie, un giocatore veramente impegnato, un giocatore sequenziale veramente a squadra, un giocatore”, ha detto Berhalter a Malone.

Il Borussia Dortmund può debuttare per un nuovo club sabato contro Augsburg.

“Si adatta perfettamente a Mainz”, ha detto Bungert.

LB John Tolkin

TERRESTRE: Holstein

Mittente: New York Red Bulls.

Sands non era l’unico giocatore MLS che si unisce alla squadra Bundesliga a gennaio; Tolkin si è trasferito in Germania con un trasferimento permanente per un valore di circa $ 3 milioni, un record di club a Holstein.

La buona notizia è che Tolkin, come Sands, hanno ricevuto immediatamente pochi minuti; Ha iniziato Monaco contro Mighty Bayern sabato al 3-2 e ha creato una serie di buone opportunità di punteggio, anche se Michael è stato colpito dal goal di apertura del Bayern.

La cattiva notizia è che Holstein Kiel ha una velocità per riportare la Germania in un’altra divisione la prossima stagione, rimuovendo tutti i benefici a Wiley e Lund, che giocano a Palermo, la squadra italiana di Serie B.

M James Sands

A: San Pauli

Mittente: New York City FC

Il newyorkese originale ha acquisito una preziosa esperienza in Champions League con i Rangers di Behemoth Scottish con un prestito di 14 mesi dai piccioni nel 2022-23.

Sands tornò in Europa il giorno di Capodanno. Questa volta è con un prestito di sei mesi con i carri della Bundesliga tedeschi. Si è già esibito in cinque partite e ha iniziato gli ultimi tre manager Alexander Bless, che si fida chiaramente del nuovo arrivato.

I 182 minuti di Sands a gennaio sono più di quanto Reyna abbia ricevuto per tutta la stagione con Dortmund, ed è abbastanza versatile da far cadere il centrocampo nel centrocampo – qualcosa che non può farle del male per la prima volta quest’anno dopo la Costa Concacaf Gold.

