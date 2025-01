Riepilogo delle grandi scommesse della settimana 18 della NFL: il discorso in 8 parti dello scommettitore vince $ 96.000

Patrick Everson Analista di scommesse sportive FOX

La stagione regolare è finita e le probabilità della settimana 18 della NFL sono nei libri. Ha permesso di incassare una serie di parlay interessanti dopo aver ribollito per tutta la stagione, vale a dire i parlay vincenti della divisione.

E forse nessuno ha avuto più successo di un cliente di DraftKings Sportsbook che ha trasformato $ 60 in quasi $ 100.000. Maggiori informazioni su questo vincitore e su altri incontri degni di nota, vittorie uniche e grandi scommesse mentre ricapitoliamo i nostri suggerimenti sulle scommesse della settimana 18 della NFL.

Dominatori di divisione

Mesi fa, uno scommettitore di DraftKings fu abbastanza preveggente – o fortuito – da mettere insieme questo parlay in otto parti:

I Philadelphia Eagles vincono l’NFC East

I Detroit Lions vincono la NFC North

I Tampa Bay Buccaneers vincono l’NFC South

I Los Angeles Rams vincono l’NFC West

I Buffalo Bills vincono l’AFC East

I Baltimore Ravens vincono l’AFC North

Gli Houston Texans vincono l’AFC South

I Kansas City Chiefs vincono l’AFC West

Naturalmente alcuni di essi sembrano assurdi. Ma non è ancora facile portare a termine l’ottavo giocatore della squadra.

I Rams fanno parte di una division che include i San Francisco 49ers, che hanno quasi vinto il Super Bowl lo scorso anno e hanno giocato le ultime tre partite del campionato NFC.

Sembra che l’NFC South sia sempre un lancio di monete di mediocrità, e lo è stato anche quest’anno. E anche i Detroit Lions hanno dovuto combattere fino a domenica sera – l’ultima partita della stagione regolare – per strappare la corona della NFC North ai Vikings.

Quindi la scommessa di $ 60 di uno scommettitore con una quota di +160421 – o circa 1604/1 – si è trasformata in $ 96.252.

Un paio di clienti di Caesars Sports hanno descritto questo parlay.

Nella preseason, uno scommettitore dell’Iowa ha piazzato $ 25 su una coppia di vincitori a otto e ha vinto $ 29.398.

Allo stesso modo, uno scommettitore della Carolina del Nord ha piazzato $ 25 sulla stessa partita con quote leggermente diverse e ha vinto $ 29.110.

Fai un giro gratis

Lo scommettitore di FanDuel Betting ha probabilmente preso la strada più dolce, anche se con un margine minore, per vincere il parlay dei vincitori della divisione NFL a otto. In questo caso, il cliente ha utilizzato una scommessa bonus di $ 5.

In altre parole, era una scommessa gratuita.

Sette vincitori di divisione erano già avanzati prima della settimana 18. Quindi questo scommettitore, insieme a chiunque altro scommettesse su una partita del genere, aveva bisogno che i Lions vincessero in casa domenica sera contro i Vikings.

I Lions hanno fatto proprio questo, andando in vantaggio nel secondo tempo e vincendo 31-9. E i 5$ di giocata gratuita dello scommettitore si sono trasformati in vincite di 6.252,56$.

Festa Parlay

Le probabilità della settimana 18 della NFL hanno sicuramente avuto la loro parte anche nei parlay più standard per i giocatori. Al Caesars Sportsbook, uno scommettitore ha piazzato $ 25 sulla scommessa di sette piedi di ciascun marcatore di touchdown.

Tutti e sette hanno trovato la ricompensa e lo scommettitore ha guadagnato più di $ 46.000.

Su FanDuel, uno scommettitore ha raccolto una modica cifra di 10$ per una gara a tre:

Kyle Juszczyk +1500 per segnare in qualsiasi momento 49ers-Cardinals

Tyler Higbee +1000 per segnare in qualsiasi momento in una partita Rams-Seahawks

Tyler Conklin +600 per segnare in qualsiasi momento nella partita Jets-Dolphins

Juszczyk è stato l’unico a sudare dei tre, e in realtà non ha sudato molto. Il terzino di San Francisco ha segnato alla fine del terzo quarto nella sconfitta per 47-24 contro l’Arizona.

Quindi, con una quota parlay di +123100 (1231/1), il cliente ha trasformato dieci dollari in un profitto di $ 12.310.

Spero che tu l’abbia avuto

Non si tratta di incassare migliaia o decine di migliaia di dollari. Quando moltiplichi una scommessa per 10 o 20, o in questo caso 35, e la scommessa viene vinta, ingrasserà notevolmente il tuo portafoglio.

Al Caesars Sports, il quarterback dei Carolina Panthers Bryce Young è a +3500 per due touchdown contro gli Atlanta Falcons. Nel secondo quarto, Young è entrato da due yard e ha aggiunto una corsa di nove yard alla fine del quarto quarto nella vittoria di Carolina per 44-38 ai supplementari.

Una scommessa di 10$ su questa proposta avrebbe fruttato 350$.

Eccone uno che sarebbe stato molto più difficile da prevedere: il running back di Detroit Jahmyr Gibbs che ha segnato quattro o più touchdown.

FanDuel Sportsbook ha offerto questa proposta con una quota di +3600. Poi Gibbs ha trascorso una serata fantastica domenica, segnando il primo touchdown della partita contro i Vikings e poi segnando altri tre touchdown nel secondo tempo.

Quindi, se dovessi acquistare un volantino da $ 10 in questo mercato, in questo momento avresti $ 360 extra.

I Lions battono i Vikings: Dan Campbell è l’allenatore perfetto per Detroit?

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Come al solito, le probabilità della settimana 18 della NFL avevano una posta in gioco alta. Caesars Sports riporta le seguenti big bet:

$165.000 Titans -1,5 rispetto a texani. Questa mossa è diventata un regalo per la casa quando Houston ha vinto 23-14.

Moneyline Vikings da $ 151.400 +130 vs. leoni. Il Minnesota è stato travolto nel secondo tempo da Jahmyr Gibbs & Co. e ha perso 31-9.

Bengals da $ 110.000 -1,5 contro Steelers. Cincinnati ha battuto Pittsburgh 19-17 coprendo mezzo punto. Lo scommettitore ha vinto $ 100.000 ($ 210.000 in totale).

Caesars ha visto anche un paio di scommesse future degne di nota, inclusa questa: $7.500 sui Chiefs che batteranno i Packers al Super Bowl, quota +3.500. Se questo incontro si verifica e i Chiefs vincono il loro terzo campionato consecutivo, lo scommettitore raccoglierà l’enorme cifra di $ 262.500.

E forse nella categoria degli adorabili perdenti: la settimana scorsa, prima che Cincinnati venisse eliminata dai playoff, un cliente del Caesars ha puntato $ 3.000 sui Bengals +10.000 – ovvero 100/1 – per vincere il Super Bowl.

Avrebbe potuto realizzare un profitto di $ 300.000. Ma sfortunatamente Cincy non è arrivata ai playoff. Il che è solo un altro buon promemoria per mantenerlo sano di mente. Non scommettere mai più di quanto puoi permetterti di perdere.

Godetevi la post-stagione!

Patrick Everson è un analista di scommesse sportive per FOX Sports e un redattore senior per VegasInsider.com. È un giornalista illustre nel settore delle scommesse nazionale. Vive a Las Vegas, dove gli piace giocare a golf con una temperatura di 110 gradi. Seguitelo su Twitter: @PatrickE_Vegas.