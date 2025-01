Riepilogo Fox Super 6 NFL: i vincitori parlano di strategia, pronostici sul Super Bowl

C’è qualcosa di più divertente che praticare sport con una persona cara e vincere soldi?

Le persone possono fare esattamente questo ogni settimana giocando gratuitamente VolpeSuper6 competitivo.

Con la possibilità di vincere migliaia di dollari, Super 6 offre ai fan un nuovo motivo per appassionarsi a questo sport.

Il concorso – attivo dall’inizio del 2023 NFL Stagione: ha già dato molti soldi.

Questa stagione in tutte le competizioni (NFL, Calcio universitario Rete NFL e Mlb ), sono stati assegnati oltre 335.000 dollari in contanti e premi.

Diamo un’occhiata ad alcuni dei nostri recenti vincitori.

Vincitore esordiente, cena a base di pollo

Apolinar, dallo Utah, ha ammesso che la sua vittoria nella settimana 12 della NFL è stata la prima volta che ha giocato a Fox Super 6. Il saldatore professionista ha anche rivelato che intende “pagare alcune bollette” ora che ha dei soldi extra in tasca.

E mentre Apolinar è entusiasta della sua recente vittoria, probabilmente si sta arrabbiando per la sconfitta dei Chargers contro i texani nel fine settimana delle wild card. È un fan del bullone e i suoi giocatori preferiti sono Ladd McConkey e Justin Herbert.

Uno studente del gioco

Come Apolinar, anche il californiano Jack ha raggiunto l’oro per la prima volta giocando a Fox Super 6.

“Onestamente non avevo una strategia”, ha detto lo studente dell’Arizona State scegliendo le risposte vincenti per il concorso della settimana 13 della NFL. “Ho effettuato le selezioni in circa 30 secondi!”

Jack, la cui squadra preferita della NFL è Green Bay, si è fatto aiutare da qualcuno di davvero speciale, solo per assicurarsi che non stesse sognando.

“Ho chiesto alla mia ragazza di controllare la classifica sul suo telefono per assicurarsi che non fosse un problema tecnico”, ha detto. “Non mi sono reso conto di aver vinto fino al giorno successivo.”

Jack (a destra) ha vinto il concorso Fox Super 6 NFL Week 13

Pesce andato

“Non ti credo!”

“Ti crederò quando me lo mostrerai.”

“Ricorda, sono tuo cugino perduto da tempo, quindi ti batterò sul tempo.”

E queste sono solo alcune delle reazioni che Tandi dell’Ohio ha ricevuto dalla sua famiglia e dai suoi amici quando ha detto loro di aver vinto il premio Fox Super 6 della settimana 15 della NFL.

“Anche il ragazzo della concessionaria da cui abbiamo comprato il nuovo camion era spaventato”, ha dichiarato entusiasta.

E a proposito del suo nuovo camion, Tandi ha intenzione di utilizzare parte delle sue vincite per acquistare provviste per il suo viaggio e poi metterne in preventivo alcune per portare suo padre a pescare nel Wyoming quest’estate.

Quando si tratta della sua squadra preferita, Tandi ci ha detto che è stata una fan sfegatata dei Cowboys sin da quando era bambina. Ma recentemente, un paio di altre squadre hanno attirato la sua attenzione.

“Guardo Detroit perché amo la passione di Dan Campbell per la sua squadra, e guardo Buffalo perché mi piace il divertimento che hanno tutti insieme sul campo”.

E in questo senso, ci ha dato una previsione molto audace che potrebbe essere corretta almeno al 50% in questa stagione.

“Mi piacerebbe vedere un Super Bowl Bills-Lions!”

Il vincitore della settimana 15 della NFL, Tandi, fa il tifo per Cowboys, Lions e Bills

Leone fortunato

Se i Leoni non fossero stati sconfitti dal Comandante nel round diviso e la sfera di cristallo di Tand fosse stata precisa al 100%, Rogan sarebbe stato estasiato.

È un fedele fan dei leoni.

Il macellaio in pensione, i cui giocatori preferiti includono Jahmyr Gibbs e David Montgomery, si è detto “scioccato” nel vincere il concorso della settimana 16 della NFL perché “così tante persone giocano a questo gioco”.

Ma lo shock non è l’unica sensazione provata dopo aver vinto.

“Sono felice”, ha detto Roy, “e grato per me e per mia moglie perché è disabile e voglio comprarle un’auto”.

E l’audace previsione di RO? Beh, era tutto per la vittoria dei Lions al Super Bowl LIX.

C’è sempre l’anno prossimo.

ro del Michigan è entusiasta di utilizzare Fox Super 6 Cash per aiutare la sua famiglia

Super 6 in breve

Ogni settimana il concorso sfida i suoi partecipanti con domande divertenti e orientate alla conoscenza. Abbiamo analizzato i dati per ottenere alcune informazioni sulle settimane in cui hanno vinto i vincitori in primo piano.

Settimana 12 della NFL

Le voci complete che rispondono a tutte e sei le domande sono rare in Super 6. Tuttavia, la settimana 12 della NFL è stata un outsider, con un totale di 19 voci perfette. Apolinar ha portato a casa il primo premio prevedendo accuratamente il punteggio totale della partita 49ers-Packers senza partecipare alla domanda di spareggio.

Settimana 13 della NFL

Nella settimana 13, Jack è stato l’unico esordiente con un punteggio perfetto, rispondendo correttamente a tutte e sei le domande.

La domanda più difficile della settimana è stata la domanda n. 1: “Quale ex vincitore dell’Heisman ha il maggior numero di yard di passaggio?”

Solo il 7,68% delle voci ha previsto correttamente che Kyler Murray avrebbe avuto il maggior numero di yard di passaggio su Baker Mayfield, Lamar Jackson e Jayden Daniels.

Jayden Daniels scala il secondo livello della Nickin Mahomes Mountain

Settimana 15 della NFL

La domanda più difficile nella settimana 15 della NFL è stata la domanda n. 2: “Ordina le squadre con il maggior numero di punti”.

Tandi faceva parte solo del 5,04% delle voci che hanno scelto correttamente Cowboys > Commanders > Saints > Panthers.

Settimana 16 della NFL

Durante la settimana 16 della stagione NFL, non ci eravamo resi conto che la nostra serie di domande avrebbe caratterizzato la partita del campionato NFC quando gli Eagles avrebbero preso il sopravvento.

RO non ha dormito sui comandanti e faceva parte solo del 25,58% delle voci che hanno scelto correttamente i comandanti rispetto agli Eagles nella settimana 16.

