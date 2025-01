Rinku Singh e a deputada do partido Samajwadi, Priya Saroj, vão se casar? O pai da mulher derrama o feijão

Em meio a rumores de que Rinku Singh e Priya Saroj participariam da seleção indiana, o pai da noiva, Tufani Saroj, esclareceu tudo e disse que os dois manifestaram o desejo de se casar, mas o noivado ainda não aconteceu. Vários relatórios têm circulado na internet alegando que a deputada do Partido Samajwadi, Priya Saroj, estava noiva de Rinku Singh. Para esclarecer as coisas, Tufani Saroj, pai de Priya, que também é MLA do Partido Samajwadi, falou com a ANI e disse que Rinku Singh e Priya Saroj solicitaram permissão de seus pais. Ele também confirmou que o compromisso ainda não havia ocorrido e apenas conversações preliminares haviam ocorrido.

“Ambas as crianças expressaram o desejo de se casar e nos pediram permissão. O noivado ainda não aconteceu. Foram realizadas conversações preliminares a este respeito”, disse Tufani Saroj à ANI.

Desde o final da Copa do Mundo T20, Rinku é regular neste formato, mas ainda tem chances de conquistar uma vaga no formato ODI.

Rinku participou de dois ODIs para a Índia e tem números impressionantes na Lista A. O canhoto marcou 1.899 corridas em 52 entradas com uma média de 48,69 e uma taxa de acerto de 94,8. Seus números brilhantes incluem cento e 17 meio séculos.

Em 30 T20Is e 22 entradas, Rinku marcou três meio séculos com 507 corridas com uma média de 46,09 e uma taxa de acerto de 165,14. Ele ainda não quebrou seu primeiro século T20I. O jogador de 27 anos fez sua estreia no T20I contra a Irlanda em 2023.

Rinku é um dos principais jogadores da equipe Kolkata Knight Riders (KKR) na Indian Premier League (IPL). Ele jogou 46 partidas no torneio T20 e marcou 893 corridas com uma taxa de acertos de 143,33. Ele marcou quatro meio séculos no torneio rico em dinheiro.

