Rinku Singh presenteou seu pai com uma bicicleta esportiva Kawasaki Ninja. Observe-o cavalgar

O batedor da Star India, Rinku Singh, presenteou seu pai com uma bicicleta esportiva. O jogador de críquete foi elogiado pelos fãs nas redes sociais pelo gesto. A família de Rinku enfrentava problemas financeiros, mas o jogador de críquete os ajudou a superar essa fase difícil com seu trabalho árduo e dedicação. O pai de Rinku, Khanchand Singh, fornecia cilindros de gás de cozinha para sobreviver. Embora seu filho tenha se tornado um jogador de críquete famoso, Khanchand permanece com os pés no chão e ainda vai trabalhar todos os dias.

Recentemente, Rinku presenteou seu pai com uma bicicleta esportiva Kawasaki Ninja 400 no valor de mais de Rs 5 lakh. No vídeo viral, o pai de Rinku pode ser visto andando de bicicleta e trabalhando nela.





O gesto de Rinku para com o pai foi elogiado pelos fãs nas redes sociais.

Enquanto isso, de acordo com sua família, Rinku está pronta para se casar com a deputada do Partido Samajwadi (SP), Priya Saroj. O pai de Priya Saroj e SP MLA de Kerakat Tufani Saroj disse ao PTI que sua família manteve “conversas significativas” com o pai de Singh em Aligarh em 16 de fevereiro sobre o casamento de seus filhos e ambos os lados concordaram em uma aliança matrimonial.

Ele acrescentou que nenhuma cerimônia de aliança ou programa pré-casamento foi realizada até agora. De acordo com Tufani Saroj, três vezes membro do Parlamento, sua filha e Singh se conheceram por meio de um de seus amigos, cujo pai também é jogador de críquete.

“Rinku e Priya se conhecem há mais de um ano. Ambos gostavam um do outro, mas precisavam do consentimento das famílias para o relacionamento. Ambas as famílias concordaram com este casamento”, disse ele.

As datas do noivado e do casamento serão definidas após a sessão do Parlamento. O noivado acontecerá em Lucknow, disse ele.

A partir de 22 de janeiro, Singh partirá para a Inglaterra para a série T20. Depois disso, ele também jogará no IPL. Será garantido que as celebrações do casamento não afetarão o seu desempenho, acrescentou.

Segundo fontes, as duas famílias se reuniram na casa de Singh em Ozone City, Aligarh, e finalizaram o casamento trocando ‘shagun’ e presentes.