Rinku Singh se casará com a deputada do partido Samajwadi, Priya Saroj – tudo o que você precisa saber

Segundo sua família, o jogador de críquete indiano Rinku Singh vai se casar com a deputada do Partido Samajwadi (SP), Priya Saroj. O pai de Priya Saroj e SP MLA de Kerakat Tufani Saroj disse ao PTI que sua família manteve “conversas significativas” com o pai de Singh em Aligarh em 16 de fevereiro sobre o casamento de seus filhos e ambos os lados concordaram em uma aliança matrimonial. Ele acrescentou que nenhuma cerimônia de aliança ou programa pré-casamento foi realizada até agora. De acordo com Tufani Saroj, três vezes membro do Parlamento, sua filha e Singh se conheceram por meio de um de seus amigos, cujo pai também é jogador de críquete. “Rinku e Priya se conhecem há mais de um ano. Ambos gostavam um do outro, mas precisavam do consentimento das famílias para o relacionamento. Ambas as famílias concordaram com este casamento”, disse ele.

As datas do noivado e do casamento serão definidas após a sessão do Parlamento. O noivado acontecerá em Lucknow, disse ele.

A partir de 22 de janeiro, Singh partirá para a Inglaterra para a série T20. Depois disso, ele também jogará no IPL. Será garantido que as celebrações do casamento não afetarão o seu desempenho, acrescentou.

Segundo fontes, as duas famílias se reuniram na casa de Singh em Ozone City, Aligarh, e finalizaram o casamento trocando ‘shagun’ e presentes.

Priya Saroj é residente da vila de Karkhiyaon em Varanasi. Ela está associada ao SP há vários anos e no ano passado, aos 25 anos, foi eleita para o Lok Sabha pelo círculo eleitoral de Machhlishahr, no distrito de Jaunpur.

A ex-advogada da Suprema Corte, Priya Saroj, ganhou destaque pela primeira vez ao fazer campanha por seu pai nas eleições de 2022 para a Assembleia de Uttar Pradesh.

Ela se formou em artes pela Universidade de Delhi e depois se formou em direito pela Amity University, Noida.