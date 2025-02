Rio Ferdinand: i commenti Afcon Jamie Carragher erano “incoscienti”

Il difensore dell’ex Manchester United Rio Ferdinand ha affermato che i commenti di Jamie Carragher hanno ignorato la Coppa delle Nazioni Africane (AFCON) come torneo principale, incosciente.

L’incidente è avvenuto a seguito della vittoria a Liverpool per 2-0 su Manchester City domenica quando ha suggerito Carragher Muhammad ha tortoC’è la possibilità di vincere Ballon d’Or o è frenato dal fatto che gioca per l’Egitto.

Salah gode della stagione delle stelle quando ha segnato 25 gol in 27 spettacoli per metterli al terzo posto nel goal della Premier League. Tuttavia, International egiziano non ha mai finito più in alto del quinto nella classifica Ballon d’Or.

“Penso che il problema sia il fatto che sia con l’Egitto, e probabilmente non gioca nel torneo principale in quanto tale o forse ha avuto grandi possibilità di vittoria”, ha detto Sky Sports. “Penso che sia la Champions League o il torneo principale (che vincerà Ballon d’Or).”

La co-panelista di Carragher Micah Richards si è unita e ha detto: “Dico solo, AfCon è il torneo principale. Molte persone a casa dicono di prenderlo sul serio. AfCon è il torneo principale, lo sai.

Rio Ferdinand ha risposto ai commenti di Jamie Carragher e ha rifiutato Afcon come torneo principale. Foto: James Gill – Danehouse/Getty Images

Parla sul suo YouTubeFerdinand ha condiviso il sentimento di Richards.

“Questo commento (Carragher’s) è rappresentativo per la maggior parte delle persone all’esterno”, ha detto Ferdinand. “La maggior parte delle persone lo direbbe. Non penso che sia vero, penso che sia un processo di pensiero inconscio perché (la Coppa delle Nazioni Africane) … Se vai a Didier Drugby, Abedi Pele, Samuel Eto “Oh, Riyad MahrezMuhammad ha torto, Sadio Ti diranno che dobbiamo vincerlo.

“Capisco cosa sta dicendo Jamie, ma non sono d’accordo. Ma capisco che è colpa della maggioranza e non è corretto.”

Carragher ha colpito il ferdinando su Instagram, Commentando il suo post: “Non ho detto che sei un clown, smettila di suonare nella galleria come sempre.”

In a Un post separato su xL’ex difensore Liverpool ha affrontato la situazione nel suo insieme.

“Quello che ho provato ieri è che Mo Salah è allo svantaggio di giocare per l’Egitto in termini di Won Ballon d’Or. Se Salah ha avuto una stagione media in LFC, pensi che vincerà Ballon d’Or ”, ha scritto.

“Perché non credo che AFCON porti il ​​peso di altri tornei. Ma se Mbappé ha avuto una stagione media nel Real Madrid /CP sono tornei migliori, è solo la mia opinione quando li guardo.

“Si dice che non sia stata molta competizione, goffa, ma penso che la maggior parte delle persone che guardano abbiano capito il punto che ho cercato di fare”, ha continuato.

“Il viso che ho tirato fuori quando Micah si è unita, non aveva nulla a che fare con il merito del torneo, ho saputo appena non appena ha fatto quella che era la reazione! “