Rio Ferdinand: No Way Back for Marcus Rashford in Man United

Ha detto l’ex difensore Manchester United Rio Ferdinand Marcus Rashford Nell’Old Trafford, dopo che il suo impegno per la squadra è stato interrogato dal manager Ruben Amori.

Il 27 anni non ha giocato per lo United dal 12 dicembre, Amorim ha detto che stava giocando il suo allenatore del portiere di 63 anni Jorge Life se l’attaccante non inizia “il massimo ogni giorno in allenamento e vita. “

ESPN ha annunciato la scorsa settimana che i rappresentanti di Rashford hanno condotto interviste personali con il Barcellona su un possibile passo prima della data del trasferimento e Ferdinando ha affermato che l’Old Trafford avrebbe dovuto andarsene dopo la dichiarazione di Amorim.

Marcus Rashford non è apparso per il Manchester United da dicembre. Joe Prior/Visionhaus tramite Getty Images

“Se fossi il giocatore che ha detto il manager, il mio cuore, il mio orgoglio, il mio ego – è imbarazzante”, Ferdinando ha detto sul suo canale YouTube.

“Per qualcuno che metta in discussione la tua richiesta, sfida che tu dai il 100 % per il team, dice che ti manchi di sforzo e accettazione delle scorciatoie, questo è un commento dannatamente. Non è possibile per Marcus.

“Se è tornato, significa che altri giocatori possono togliersi il piede dal gas e avere un ritorno alla squadra e prendere scorciatoie.”

Rashford ha eseguito più di 400 spettacoli per lo United dall’entrata nel club all’età di sette anni e ha vinto Europa League, due FA Coppe e due tazze EFL.

Il suo inizio sotto Amorim è stato positivo, segnato nei primi manager prima e una settimana dopo ha segnato due volte nella vittoria dello United 4-0 a Everton.

Il mese scorso, tuttavia, ha affermato di essere pronto a cercare una “nuova sfida” dell’Old Trafford dopo essere stato abbandonato alla vittoria per 2-1 uniti contro il Manchester City.

Ferdinand ha aggiunto che sentiva che Rashford avrebbe fatto una dichiarazione pubblica se i commenti di Amorim sui suoi obblighi fossero falsi.

“Per me, se non è vero, sto uscendo tutte le armi che stanno andando. Organizzo una conferenza stampa e dico:” Non ho nessuno su di me “, ha detto Ferdinand.

“Vorrei sedermi oltre il tavolo da Marcus e guardargli negli occhi e ho visto se potesse dirlo. Se non puoi, devi guardarti.