Riserva: AJ Brown, Eagles pronti a voltare pagina dopo la lenta apertura dei playoff

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

FILADELFIA — AJ Brown non ama molto la narrativa. Non è interessato a leggere cose che non sono reali. Preferisce trovare la “pace” nella propria verità e forza interiore, così la sua mente non si allontana troppo dal percorso scelto.

È così che si è ritrovato seduto in disparte durante la partita delle wild card dei Philadelphia Eagles, domenica pomeriggio, a fare qualcosa che sembrava completamente fuori dall’ordinario per il resto del mondo quando l’atto è stato ripreso dalla telecamera. Non ha rovesciato l’iPad, non ha giocato con il vice allenatore e non si è accalcato con i compagni per preparare il set successivo.

Ha letto un libro intitolato “Inner Excellence” di un autodefinito “Performance Coach” ed ex giocatore di baseball di nome Jim Murphy. Sembrava strano visti i tempi. Sembrava addirittura brutto perché Brown aveva solo una presa ed era per lo più un ripensamento nel piano di gioco.

AJ Brown degli Eagles legge un libro a bordo campo durante la vittoria contro i Packers

Ma per lui era solo parte della sua routine: sfogliare un libro che promette di leggere durante ogni partita.

“Mi dà un senso di pace”, ha detto Brown dopo che gli Eagles hanno sconfitto i Green Bay Packers 22-10 al Lincoln Financial Field domenica per avanzare al turno dei playoff di divisione il prossimo fine settimana. “È un libro che porto ad ogni partita. I miei compagni lo chiamano la ‘ricetta’.

“È proprio la prima volta che mi riprendi davanti alla telecamera.”

Il tempismo era perfetto perché la telecamera lo zoomasse su di lui, poiché sembrava il tipo di gioco in cui un ricevitore di punta come Brown avrebbe potuto finire per deragliare. Sicuramente ha lasciato che le sue frustrazioni traboccassero prima, sia con l’attacco degli Eagles che talvolta con il quarterback del suo migliore amico Jalen Hurts. Raramente diventa una vera diva come alcuni dei migliori ricevitori della NFL. Ma quando c’è tensione, di solito non è facile per lui nascondersi.

E questa sicuramente sembrava essere una di quelle volte. Ha avuto solo una presa per 10 yard in una partita in un giorno in cui tutti negli spogliatoi hanno ammesso la frustrazione per il fatto che la loro offensiva fosse in difficoltà. Brown è il tipo di game breaker che può abbattere un attacco. Tuttavia, è stato preso di mira solo su tre dei 21 passaggi di Hurts. E ci sono state diverse volte in cui sembrava spalancato ma non riusciva ancora a prendere la palla.

Ma invece di arrabbiarsi, si è rivolto a un vecchio amico: il libro ormai logoro “Eccellenza interiore: allena la tua mente per prestazioni straordinarie e la migliore vita possibile”, scritto da una sorta di life coach per le star del golf professionista. e altri atleti professionisti di vari sport. Il libro gli è stato regalato dal placcaggio difensivo degli Eagles Takla Moro Ojomo, e Brown chiaramente lo aveva già letto bene. Quando lo presentò dopo la partita, aveva le orecchie, con luci e sottolineature. Brown aveva persino scritto i suoi appunti all’interno della copertina, punti che avrebbe sempre voluto ricordare durante il gioco.

La copia di AJ Brown di “Inner Excellence” di Jim Murphy.

“Ci sono molti punti”, ha detto. “Riguarda molto il gioco mentale. Ci sono molte parti mentali. Perché per me il gioco è mentale. Ed è così che mi avvicino a ogni drive. Sia che io segni un touchdown o perda un passaggio, torno sempre a il libro, ogni guida e rimessa a fuoco, richiudilo.”

Per essere onesti, l’intera squadra degli Eagles aveva bisogno di aiuto per concentrarsi su una partita che probabilmente avrebbero dovuto – e avrebbero potuto – vincere molto più facilmente di loro. La loro offensiva, così potente durante la stagione regolare – all’ottavo posto assoluto, seconda nella corsa – non ha mai trovato un solco contro i Packers. Saquon Barkley, fresco della sua stagione di yard del 2005, ha effettuato alcuni grandi run all’inizio e uno molto tardi, ma è stato spesso bloccato in folle. E Hurts è stato imprevedibile, subendo un allungamento di 0-7 a metà partita.

Hanno vinto in gran parte grazie a quattro palle perse dei Packers, comprese tre intercettazioni del quarterback dei Green Bay Jordan Love. Ma gli Eagles sanno che non possono contare su questo dato che i playoff proseguiranno nelle prossime settimane. Hurts, che non giocava da tre settimane a causa di una commozione cerebrale (e gli Eagles avevano poco per cui giocare), sembrava arrugginito. Niente in questa squadra degli Eagles sembrava particolarmente brillante.

E Brown, che ha detto di sentirsi in buona salute dopo aver subito un infortunio al ginocchio in allenamento la scorsa settimana, era al centro di tutto. È stato il loro miglior ricevitore in questa stagione con 67 ricezioni per 1.079 yard e sette touchdown nonostante quattro partite. Tutti capiscono che affinché gli Eagles continuino ad avanzare, deve essere più di un semplice bloccante e un’esca.

Deve essere coinvolto.

Brown ha giurato di non essere frustrato dalla sua assenza. In effetti, sembrava entusiasta del fatto che anche senza di lui – almeno sul foglio delle statistiche – gli Eagles avessero fatto abbastanza per vincere. La difesa ha bloccato i Packers e ha ottenuto quelle tre intercettazioni. Le squadre speciali hanno forzato un fumble sul calcio d’inizio di apertura e Hurts lo ha trasformato in un rapido passaggio di touchdown da 11 yard per Jahan Dotson su un gioco che sembrava impiegare un’eternità per svilupparsi.

E quando gli Eagles avevano bisogno di un vantaggio nel terzo quarto, ne hanno ottenuto uno su un passaggio sullo schermo per chiudere in modo stretto Dallas Goedert, che si è fatto strada lungo il campo per un touchdown da 24 yard e ha superato tre volte il cornerback dei Packers Carrington Valentine. modo. Brown si meravigliò che fosse “la palla di un uomo adulto, aggressivo”.

Era anche l’unico segno del vero calcio degli Eagles in attacco per tutta la partita.

Ma come Brown ha imparato leggendo il suo libro di auto-aiuto, non si tratta di lui o di ciò che è già successo. Riguarda cosa potrebbe accadere se liberassi la mente da ciò che è andato storto.

“Mi riferisco sempre all’inizio del libro”, ha detto Brown. “Dice che se hai una mente chiara e ricordi che nient’altro conta – chiara consapevolezza, niente conta in positivo o in negativo – e se sei disposto a correre dei rischi… Dice anche che se sei umile, puoi farlo. non importa cosa succede nel gioco, rimarrò libero e giocherò libero, andrò avanti e correrò dei rischi.”

E ha ragione. Va tutto bene nel capitolo 1.

“È una prospettiva spaventosa, un percorso rischioso verso i nostri veri sogni”, scrive Jacobs. “È molto più comodo seguire un percorso più semplice e più ampio, con meno rischi, meno fallimenti e più compiacenza. Non vogliamo guardare a quella possibilità sconosciuta; è troppo spaventosa. È più facile arrendersi alla parte della mente che desidera gratificazione immediata e piaceri temporanei, per coprire il quadro più ampio e spaventoso di ciò che vogliamo veramente, i momenti sacri che derivano dal sentirsi veramente vivi.

“Nella ricerca di prestazioni eccezionali, è facile cedere all’ansia e alla pressione perché molte cose sono fuori dal tuo controllo. Tuttavia, quando impari a vivere una vita pienamente impegnata, puoi fare del tuo meglio. E vivi la vita e ama la sfida.

La sfida in questo caso è ovvia. Gli Eagles stanno cercando di tornare al Super Bowl per la seconda volta in tre anni e vincerlo per la prima volta in sette anni. Nel breve termine, vogliono vincere un’altra partita e avanzare a un’altra partita del campionato NFC. E per fare tutto ciò, hanno bisogno di un Brown “pienamente impegnato” per arrivarci, e devono anche essere “pienamente impegnati” con lui.

Quindi tutti devono imparare da quello che è successo domenica, abbracciarlo e andare avanti senza rimpianti. Brown ha detto di aver appreso che “Questa squadra è fisica. Questa squadra cerca di trovare un modo per vincere nonostante gli intoppi. Stiamo solo cercando di trovare un modo per vincere”.

“Non è niente di nuovo. Non mi ha sorpreso.”

No, la sorpresa è stata solo all’esterno, nel modo in cui gli Eagles hanno gestito un’offensiva relativamente debole. E c’è stata sicuramente molta sorpresa nel fatto che, proprio mentre il mondo si aspettava che Brown grugnisse, stesse leggendo un libro che aveva giurato di aver portato con sé più volte mentre correva in campo durante la preseason di questa stagione. E anche se le telecamere sono passate inosservate durante tutte le 17 partite della stagione regolare, ha insistito per leggere il libro dopo ogni drive.

E se è questo ciò su cui deve concentrarsi, è meglio che lanciare un casco o urlare contro un compagno di squadra o semplicemente sedersi e rimuginare nel silenzio della propria frustrazione chiedendosi perché non è coinvolto. Anche le lezioni del libro dovevano essere state assimilate, poiché giurava che la frustrazione non era nella sua mente.

“No, non ero affatto frustrato”, ha detto Brown. “Pensavo che fosse quello che probabilmente pensavate tutti. Ma non ero frustrato. Perché pensi sempre che io sia frustrato?

“Mi piace leggere.”

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso gli ultimi sei anni coprendo i Giants and Jets di SNY TV a New York, e prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL al New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.