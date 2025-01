Rishabh Pant ‘muito animado’ antes do retorno do Troféu Ranji. O relatório diz que “Virat Kohli poderia juntar-se…

De acordo com fontes da Delhi and District Cricket Association (DDCA), a bagagem e o equipamento do guarda-postigo indiano Rishabh Pant já chegaram ao hotel da equipe de Delhi em Rajkot antes da partida do Troféu Ranji contra o Saurashtra, que começa em 23 de janeiro. . Segundo fontes, Rishabh está “muito animado” por participar do Troféu Ranji, disputado em Delhi nesta temporada. Na partida recentemente concluída do Troféu Border-Gavaskar contra a Austrália fora de casa, Pant marcou 255 corridas em cinco partidas e nove entradas com uma média de 28,33 e uma taxa de acertos de 59,02 com meio século. Ele foi o sexto melhor jogador da série.

Marcando seu retorno ao críquete internacional no ano passado, após um acidente de viação com risco de vida no final de 2022, Pant fez um retorno fantástico ao críquete de teste depois de ganhar o título da Copa do Mundo ICC T20 em Barbados. Tendo marcado um século em seu teste de retorno contra Bangladesh em Chennai em setembro, Pant marcou 677 corridas em 10 partidas e 19 entradas com uma média de 37,61 durante a série 2023-2025 do ICC World Test Championship. Isso também incluiu um século e quatro anos cinquenta, com uma melhor pontuação de 109.

Rishabh participou pela última vez do Troféu Ranji na edição 2017-18, jogando sua última partida contra o Vidarbha na final em Indore. Como capitão, ele levou Delhi à final, mas não conseguiu conquistar o título. Ele marcou 21 e 32 corridas no confronto pelo título, com Vidarbha vencendo por nove postigos em uma final unilateral.

Em sete partidas do torneio, Pant marcou 315 corridas em nove entradas com uma média de 35,00, seu único meio século e uma melhor pontuação de 99.

Seu retorno vai melhorar a forma do Delhi, que atualmente ocupa o quarto lugar do grupo, com uma vitória, uma derrota e três empates, somando 14 pontos.

Notavelmente, o batedor do Star India Virat Kohli foi adicionado à equipe de Delhi para o próximo confronto do Troféu Ranji, mas seu desempenho depende de sua disponibilidade, disseram fontes da Delhi and District Cricket Association (DDCA).

Fontes dizem que embora Virat provavelmente perca a primeira partida contra o Saurashtra no Grupo D, a partir de 23 de janeiro em Rajkot, ele poderá se juntar ao time para a segunda partida contra o Railways a partir de 30 de janeiro.

A notícia da disponibilidade de Virat ocorre no momento em que o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) assume uma postura muito mais dura em relação à participação de estrelas internacionais indianas no críquete doméstico. A nova política publicada na quinta-feira tornou a participação em jogos nacionais “obrigatória” para ser “elegível” para a seleção nacional e para contratos centrais.

Na política, o BCCI afirmou que a participação no críquete doméstico permanecerá ligada ao ecossistema do críquete. A declaração acrescenta que quaisquer exceções à participação em competições nacionais de críquete só serão consideradas em circunstâncias extraordinárias.

“A participação em jogos nacionais é obrigatória para que os jogadores permaneçam elegíveis para a seleção da seleção nacional e contratos centrais de acordo com as diretrizes do BCCI. Esta política garante que os jogadores permanecem ligados ao ecossistema nacional de críquete, apoiando o desenvolvimento de talentos, mantendo a aptidão para o jogo e fortalecendo a estrutura nacional geral. Também inspira os jogadores emergentes, proporcionando-lhes oportunidades de competir com os melhores jogadores de críquete, garantindo a continuidade no desenvolvimento de talentos. Quaisquer exceções a este mandato serão consideradas apenas em circunstâncias extraordinárias e exigirão notificação formal e consentimento do presidente do comité de seleção, garantindo justiça e transparência no processo”, afirmou o BCCI em comunicado.

Recentemente, a equipe da Índia sofreu uma decepcionante derrota por 3-1 para a Austrália no recém-concluído Border-Gavaskar Trophy 2024-25 e perdeu a chance de se classificar para a final do World Test Championship (WTC) no Lord’s. Além disso, o resultado anterior de 0-3 contra a Nova Zelândia em casa, antes da digressão pela Austrália, levou a debates sobre se as estrelas internacionais deveriam jogar críquete nacional regularmente ou não.

De acordo com a ESPNcricinfo, Rohit Sharma se reuniu na terça-feira com a equipe de Mumbai para treinos antes da segunda fase do Troféu Ranji 2024-25.

Enquanto isso, Shubman Gill também confirmou sua disponibilidade para a próxima partida da sexta rodada do Troféu Ranji contra o Karnataka, que começa em 23 de janeiro no Estádio M Chinnaswamy, em Bengaluru.

