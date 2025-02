Rishabh Pant ou Kl Rahul? Quem estará na Índia XI para o Trophy Masters – o relatório revela “dicas intrigantes”

Mudando o jogo de Rishabha Pant ou ousadia ou confiabilidade silenciosa de KL Rahul? Esta é uma conversa difícil que o treinador Gautam Gambhir e o capitão Rohit Sharma terão que tomar quando não estiverem na eslove preta do troféu de mestrado durante a série ODI contra a Inglaterra a partir de quinta -feira. A primeira sessão de treinamento na terça -feira forneceu dicas intrigantes, que podem encontrar um lugar no décimo primeiro jogo. Ambos os jogadores passaram um tempo significativo, polindo suas habilidades, mas foi Rahul quem teve uma sessão mais extensa na qual ele não apenas atingiu, mas também passou por exercícios com portões.

Enquanto isso, Pant se concentrou apenas em seu piscar de olhos, tratando os spinners com desprezo quando ele atingiu as seis rampas de seis, insolentes e sua marca registrada e reversa.

Rahul parecia mais medido, preferindo perfurar as lacunas do que exibir energia brutal. Mais importante, ele também manteve postigos, fortalecendo suas referências como um potencial folheado da primeira seleção da Índia.

Quando Rohit e Gill provavelmente se abrem, Kohli e Shreyas Iyer e Hardik Panda No. 6, o intervalo provavelmente cairá no número 5.

Rahul se saiu bem na Copa do Mundo ODI 2023, vencendo 452 corridas enquanto mantinha postigos. No entanto, a calça não estava disponível para seleção quando estava se recuperando após um acidente de carro.

Rahul oferece estabilidade, a mais alta ordem da Índia é principalmente certa, graças a que as calças com a esquerda são uma opção valiosa para a diversidade.

Imprevisibilidade, potência bruta e capacidade de limpar as cordas, tornam -o um fator X, enquanto Rahul costuma lutar contra a rotação do ataque nas relações intermediárias.

Na última série ODI na Índia contra Sri Lance Rahul, ele manteve os postigos nos dois primeiros jogos, vencendo 31 e 0, enquanto Pant disputou a terceira partida, mas conseguiu apenas 6 corridas. A Índia poderia decidir incluir os dois jogadores do XI, mas provavelmente isso aconteceria às custas de Iyer.

Na frente rápida, Mohammed Shami fez uma forte declaração. Um marcapasso experiente se jogou em uma inclinação total por quase uma hora e meia.

Diante de não havia outro senão o capitão Rohit Sharma e Virat Kohla, dois fiéis que gostaram do desafio.

Shami, ele se recuperou após a cirurgia de hérnia esportiva, parecia nítida, enfatizando por que ele deveria liderar um ataque do ritmo da Índia no próximo ODI.

Harshit Wound e Arshdeep Singh, candidatos mais jovens da equipe, tinham um fardo relativamente mais leve no trabalho, enquanto Rohit e Kohli, que recentemente lutaram em um bola vermelha, pareciam com a bola branca.

Rohit, cobrindo sua abordagem agressiva da Copa do Mundo ODI 2023, continuou a atacar, enquanto Kohli mostrou elegância com discos requintados.