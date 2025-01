Risorse – Brent Rooker raggiunge un’estensione di 5 anni e 60 milioni di dollari con A’s

Il battitore designato Brent Rooker e gli Athletics hanno concordato un’estensione del contratto di cinque anni da 60 milioni di dollari, hanno detto fonti a ESPN lunedì scorso, continuando un inverno di spese insolite con un accordo a lungo termine per il fannullone in ritardo.

Prima di unirsi agli A’s nel 2023, Rooker ha rimbalzato in tre squadre senza trovare un tempo di gioco costante. Gli A’s hanno visto Rooker sbocciare in un All-Star nella sua prima stagione con loro, finendo 10° come MVP lo scorso anno e guadagnandosi il secondo più grande prolungamento nella storia della franchigia.

Gli A’s, che giocheranno a Sacramento per altre tre stagioni prima di trasferirsi a Las Vegas dopo aver lasciato Oakland, hanno già speso 67 milioni di dollari quest’inverno per ingaggiare il destro Luis Severino e aggiungere il mancino Jeffrey Springs in uno scambio con Tampa. Baia. Questi accordi, come quello di Rooker, continuano a spingere il libro paga degli A verso la soglia dei 100 milioni di dollari. Se non spendono almeno una volta e mezzo i soldi che ricevono dalla compartecipazione alle entrate, mettono “A” a rischio di denuncia sindacale.

L’accordo segna un disperato tentativo di ripresa dopo anni di magri pagamenti e risultati poco brillanti. Sebbene gli A’s siano stati la storia di successo di una squadra che è stata in grado di avere successo nonostante lo scarso supporto della proprietà, le ultime stagioni con salari ridotti hanno prodotto risultati disastrosi e hanno coinciso con un’ostinazione nei confronti del proprietario John Fisher quando gli A’s si sono separati dalla città di Oakland.

Rooker diventa l’unico giocatore di A sotto contratto fino al suo debutto a Las Vegas nel 2028. L’accordo, riportato per la prima volta da The Athletic, gli paga 30 milioni di dollari nelle prime tre stagioni e include un’opzione da 22 milioni di dollari per il sesto anno. potrebbe aumentare di 10 milioni di dollari. Il precedente prolungamento più grande è andato alla stella della terza base Eric Chavez, che deteneva anche il record per il contratto più grande con 66 milioni di dollari fino a quando Severino non lo superò.

L’accordo acquista un potenziale di tre anni di free agency per Rooker, che tre anni fa non era sicuro per quanto tempo la sua carriera nella big league sarebbe rimasta a galla. Dopo aver debuttato in Minnesota nel 2020, Rooker ha faticato e alla fine è stato ceduto a San Diego nell’aprile 2022. Quattro mesi dopo, i Padres lo cedettero a Kansas City. Tre mesi dopo, i Reali lo designarono per l’incarico e gli A rivendicarono la rinuncia a Rooker.

Nella sua prima stagione con gli A’s, Rooker ha quasi raddoppiato il suo precedente record in carriera, segnando 30 fuoricampo. È stato ancora migliore la scorsa stagione, colpendo .297/.365/.562 con 39 fuoricampo e 112 RBI.

Le squadre di A hanno sorpreso alla scadenza commerciale di luglio rifiutandosi di discutere di Rooker nelle discussioni commerciali. Rooker ha avuto un divieto simile quest’inverno poiché la squadra ha capito che un’estensione per lui avrebbe spinto ulteriormente il loro libro paga verso il numero necessario per evitare problemi di contrattazione collettiva. Rooker avrebbe dovuto guadagnare circa 5 milioni di dollari in arbitrato, ma il contratto sarà di 12 milioni di dollari perché questo è il suo valore medio annuo.