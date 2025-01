Risorse – Maverick Carter consiglia uno sforzo da 5 miliardi di dollari per lanciare una nuova lega di basket

Maverick Carter, business manager di LeBron James, è stato assunto come consulente da un gruppo di investitori che cercano di raccogliere 5 miliardi di dollari per creare una lega internazionale di basket per rivaleggiare con l’NBA, hanno detto fonti a ESPN, confermando un rapporto iniziale. Giovedì da Bloomberg.

Il gruppo – che comprende diversi fondi di private equity – sta cercando di creare un campionato composto da sei squadre maschili e sei femminili che giocheranno partite in tutto il mondo, hanno detto fonti a ESPN.

Sebbene Carter, che è stato produttore in più di uno dei progetti televisivi e cinematografici di James, sia strettamente associato alla star dei Los Angeles Lakers, fonti hanno detto a ESPN che James non è coinvolto nello sforzo con la nuova lega.

James, il cui attuale contratto con i Lakers include un’opzione giocatore per la stagione 2025-26, ha espresso interesse a diventare proprietario della NBA una volta terminata la sua carriera da giocatore.

Fonti hanno detto a ESPN che LeBron James non è coinvolto negli sforzi con una lega internazionale proposta per competere con la NBA, sebbene il suo socio in affari Maverick Carter (a sinistra) sia stato arruolato come consulente da potenziali investitori nella lega. Adam Pantozzi/NBAE tramite Getty Images

Bloomberg ha riferito che il gruppo di investimento potrebbe provare a attingere al private equity e ai fondi sovrani per raccogliere i 5 miliardi di dollari che sta cercando. Attualmente, i fondi di private equity sono limitati a una quota del 20% nelle squadre NBA e non sono autorizzati a esercitare ruoli gestionali.

L’NBA non affronta un grande rivale 5 contro 5 dagli anni ’70, quando la breve American Basketball Association cedette e l’NBA assorbì quattro delle sue squadre: Pacers, Nets, Nuggets e Spurs. La WNBA fu superata dalla rivale American Basketball League negli anni ’90, sebbene quella lega si piegò dopo 2 stagioni e mezzo.

Una nuova lega 3 contro 3 femminile, Unrivaled, verrà lanciata in questa stagione e ha riempito i suoi roster con molte delle più grandi star della WNBA, anche se la sensazione da debuttante Caitlin Clark ha rinunciato.