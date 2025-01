Risorse – NFL previsto includerà immagini QB in assistenza estesa alla riproduzione

Per tutti coloro che si lamentano del fatto che il quarterback di Kansas City Patrick Mahomes riceverà troppe chiamate, il sollievo potrebbe presto essere in arrivo.

La NFL Replay Assist dovrebbe espandere questa offseason ai giochi che potrebbero includere un’immagine di quarterback, le fonti del campionato sono state lanciate sabato ESPN.

La NFL ha accettato l’assistenza della riproduzione nel 2021 per consentire il replay ai funzionari e ai membri designati del Dipartimento ufficiale di aiuto con le chiamate nei campi in situazioni di gioco limitate.

Replay Assist è stato utilizzato durante i giochi quando ci sono prove video chiare e evidenti, come il luogo della palla o il passaggio fallo, completo o incompleto e tocco della palla o della linea.

A partire dal 2024, la lega aiuta a includere altre aree in cui le informazioni potevano essere fornite quando c’era una bandiera criminale sul campo, compresi i falli per gli interventi dei confini, un fallo per l’introduzione al capo del quarterback e elementi di messa a terra deliberati.

Ora potrebbero essere aggiunti più elementi. Replay Assist ha iniziato a mettere in discussione il playoff della divisione AFC lo scorso fine settimana, quando Mahomes è uscito di tasca, scivolando sotto due tagli di difensori texani e ha comunque tirato una punizione di 15 yard per inutili.

“Bene”, ha detto l’analista ESPN Troy Aikman durante la televisione quando fu chiamata la punizione. “Penso di non essere stato in grado di non essere d’accordo. Appena colpito. “

Aikman ha detto che la lega “deve affrontarlo in bassa stagione”.

“Non puoi, come il quarterback, correre e giocare con i difensori e poi lasciare che la punizione inviti”, ha detto Aikman.

Il comitato per la competizione della NFL si incontra fuori stagione prima di votare sulle regole alla fine di marzo durante la riunione annuale della lega, che si terrà quest’anno a Palm Beach, in Florida. Il Comitato per la competizione discuterà dell’espansione dell’assistenza alla riproduzione e probabilmente includerà immagini di quarterback.

La convinzione in tutta la lega è che non c’è motivo di portare ulteriore obiettività e chiarezza del gioco che i fan possono vedere allo stadio oa casa.

Il rusher di Texans Star Pass Will Anderson Jr., che è stato etichettato in precedenza la partita di sabato scorso per laaling dei passanti, ha detto Houston “Sapeva che saremmo stati contro gli arbitri che sarebbero entrati in questa partita”.

Mahomes, tuttavia, ha respinto l’idea che i capi ricevano un trattamento favorevole da parte dei funzionari.

“Non mi sento così”, ha detto Mahomes mercoledì quando i Chiefs hanno iniziato a preparare il campionato AFC della domenica contro Buffalo Bills. “Alla fine, gli arbitri stanno facendo del loro meglio per chiamare la fiera del gioco e ciò che è possibile.

“Tutto quello che puoi fare è andare lì e giocare un gioco che ami il più duro possibile e vivi con i risultati. … Mi sento come se avessi appena continuato il gioco e provo solo a vincere e qualunque cosa accada. “