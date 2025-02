Risorse – Saints dovrebbe assumere Kellen Moore di Eagles come capo allenatore

Il coordinatore offensivo Philadelphia Eagles Kellen Moore dovrebbe diventare il capo allenatore di New Orleans Saints, che proibisce qualsiasi sviluppo inaspettato, hanno detto le fonti della ESPN League.

Moore è il candidato più alto per i santi non occupati dal lavoro dal completamento di una coppia di interviste con New Orleans il mese scorso.

I santi si assicurano che facciano tutto per libro per infrangere le sanzioni potenziali. New Orleans ha appreso dalla lezione dei cardinali dell’Arizona che sono stati puniti per aver manipolato l’allora coordinatore difensivo Eagles Jonathan Gannon, che alla fine hanno assunto come capo allenatore.

Arizona e Filadelfia alla fine hanno concordato la proposta di compensare il risarcimento a seguito di una telefonata tra Gannon e i cardinali, che si sono verificati durante il periodo senza contatto prima del Super Bowl LVII.

I santi, con la loro storia che sono nei fili di NFF, non vogliono piegare o infrangere alcuna regola, e quindi, secondo le fonti in attesa del Super Bowl LIX di domenica prima di provare a completare qualsiasi accordo con Moore. Non si prevede che le parti avranno sfide che sarebbero d’accordo, hanno detto le fonti.

Moore dovrebbe avere il suo stipendio più che raddoppiato e potrebbe essere triplicato e pochi sarebbero disposti a rinunciare all’opportunità di diventare uno dei 32 allenatori della NFL.

Secondo le fonti di Moore, ha detto privatamente alle persone che è interessato e vuole lavorare santi e i santi lo desiderano, e quindi l’accordo dovrebbe essere chiuso non appena le parti incontrano il Super Bowl LIX, che esclude il crollo inaspettato di Il crollo nelle interviste contrattuali.

Sebbene si sia rifiutato di allenarsi all’inizio di questa settimana, Moore ha detto ai giornalisti di aver avuto una “grande” esperienza con i santi Mickey Loomis e altri funzionari della squadra a Filadelfia la scorsa settimana.

Moore non ha precedenti precedenti nel coaching del principale coaching nella NFL, ma ha avuto il successo come giocatore di gioco e ha supervisionato l’attacco di Eagles, che in questa stagione nell’offesa generale (367,2 yard per partita) in ottava (367,2 yard per partita), incluso il Altro in fretta (179,3 iarde per partita).

I santi sono l’ultima squadra della NFL con l’attuale apertura del capo allenatore. Durante la stagione hanno licenziato Dennis Allen, mentre l’allenatore di squadra speciale di Darren Rizzi è stato pieno di base temporanea.

Il coordinatore offensivo del comandante di Kingsbury ha deciso di non utilizzare il coordinatore offensivo di Saints and Bills, ha deciso di rimanere a Buffalo invece di intervistare New Orleans. Il terzo candidato Aaron Glenn, chiese praticamente il santo, ma alla fine fu assunto come capo allenatore.

Holy intervista anche con il coordinatore difensivo Delfini Anthony Weaver e il coordinatore offensivo giganti Mike Kafka diverse volte e interessati anche a Mike McCarthy, prima di decidere di concentrarsi sul ciclo di coaching del 2026.