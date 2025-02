Risultati della lotta: Bivol Beats Bereterbiev, diventa un campione indiscutibile

Dmitry Bivol ha vendicato la sua perdita nell’ottobre 2024 ad Artur Bereterbiev e sabato sera ha sconfitto il suo avversario dalla decisione della maggioranza di diventare un campionato indiscutibile nell’arena ANB di Riyadh in Arabia Saudita.

Il coraggio è stato fissato 133 giorni dopo che Bonaterbiev ha vinto una ristretta decisione a maggioranza e la seconda lotta è stata buona come la prima. Dopo aver trascorso 36 minuti insieme nel primo combattimento, entrambi i guerrieri avevano familiarità con ciò che gli altri avevano da offrire. Il bivolo (24-1, 12 ko) ha realizzato il primo traguardo in piedi con i piedi piatti davanti al Beterbiev (21-1, 20 ko), piuttosto che stare in piedi e muoversi attorno al ring. Un leggero cambiamento nella strategia ha portato i primi risultati, perché il bivolo era acuto e impedito di Braterbiev per interpretare i suoi colpi.

Ma Bereterbiev, 40 anni, ha continuato a spingere in avanti e ha costretto il bivolo a combattere un ritmo frenetico. Il Bivol ha trovato un successo dell’assemblea con alcuni colpi che penetravano attraverso la guardia di Bereterbiev. Sebbene il bivolo fosse più attivo, il pugno di Bereterbiev iniziò a essere indossato su Challenger. Bereterbiev mise fermamente la gamba sul gas nel quinto round e uccise i colpi nel corpo e nella testa del bivolo, e con ogni colpo, lo spostò attorno al ring.

Bivol, 34 anni, si stabilì nel settimo round e avrebbe creato una combinazione per un colpo. Il gancio sinistro corto nell’ottavo round ha costretto Bereterbiev a ripristinare e ha pensato due volte a spingere in avanti. Con la sua ascesa dallo sciopero, il bivolo avrebbe approfittato del suo avversario stancante e fallito con una combinazione pulita che stava dando un pugno nel mezzo del ring.

Dato che il bivolo sembrava più fresco nei capolavori, Bereterbiev aveva bisogno di trovare qualcosa che avrebbe cambiato il corso della lotta. Le abilità bivoliche e il pugno preciso hanno fermato i progressi di Bereterbiev. A differenza della prima lotta, in cui il bivole ha rilasciato la sua presa nella lotta, era più affollato chiudere lo spettacolo. Nel tentativo di ultima trincea del Bereterbiev ha stupito il bivolo con la mano destra in ritardo nel dodicesimo round e si è aperto sopra l’occhio sinistro. Ma la salva finale di Bereterbiev in stile Bereterbiev recitando ed evitando ulteriori danni.

L’attività di Bivol ha vinto i giudici con un punteggio di 116-112, 115-113 e 114-114.

Anche sulla carta Joseph Parker ha sconfitto il secondo round di TKO di Martin Bakole per rivendicare il titolo temporaneo WBO. E Shakur Stevenson ha sconfitto Josha Padley dal nono round di TKO per mantenere un titolo WBC leggero.

Ecco i risultati e l’analisi del round per bici da Riyadh.