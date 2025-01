Riuscirà Coco Gauff, concentrato sul laser, a vincere gli Australian Open 2025?

Coco Gauff si asciugò il sudore dalla fronte, chinò la testa e si avvicinò alla rete.

Aveva appena perso al quarto turno degli US Open davanti a un grande pubblico all’Arthur Ashe Stadium contro l’americana Emma Navarro in tre set. La sua tanto attesa difesa del titolo è ufficialmente finita, così come la sua stagione da senior 2024.

La sua delusione era evidente ad ogni passo che faceva fuori dal campo.

“Mentalmente ho dato il massimo ed emotivamente ho dato il massimo”, ha detto in seguito Gauff ai giornalisti prima di incolpare i suoi problemi al servizio per il risultato finale.

La ventenne Gauff ha registrato 19 doppi falli durante la partita e il suo servizio è stato una lotta costante per tutto il torneo. Nella sua conferenza stampa, ha promesso di sistemare il problema e ha detto che avrebbe preso in considerazione la possibilità di lavorare con un allenatore meccanico e di ottenere altre opinioni.

“(È) una specie di ostacolo mentale che devo superare”, ha detto Gauff. “Ma sì, voglio assolutamente considerare altre cose perché non voglio più perdere partite come questa.

E da quel devastante giorno di settembre a New York, Gauff ha mantenuto la sua promessa. Non solo ha migliorato il suo servizio, ma non ha perso molto. La stagione 2025 – iniziata tecnicamente durante l’ultima settimana di dicembre – è iniziata bene e Gauff sembra già pronto a iniziare. molto un legittimo contendente per il primo titolo del Grande Slam di quest’anno agli Australian Open.

“Siamo così indietro” Gauff ha scritto su Instagram dopo la sua prima partita in Coppa United. “Un mondo nuovo, un me migliore.”

Cosa possiamo aspettarci da Gauff nel nuovo anno e cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Analizziamolo prima che l'”Happy Slam” inizi domenica a Melbourne (o sabato alle 19:00 ET per chi viene dagli Stati Uniti).

Ok, aspetta, prima cosa ha fatto Gauff nel 2024?

Pochi sono entrati nella stagione 2024 con tante aspettative quanto Gauff. Gauff, che ha vinto il suo primo titolo importante agli US Open del 2023 e ha vinto altri tre tornei durante la stagione, ha iniziato lo scorso anno al terzo posto e non ha mostrato segni di rallentamento. Ha aperto il 2024 con il suo secondo titolo consecutivo ad Auckland dopo una serie dominante del torneo e un’impressionante vittoria in tre set su Elina Svitolina in finale. Ha poi ottenuto la sua migliore prestazione agli Australian Open quando ha raggiunto le semifinali.

Sebbene abbia raggiunto le semifinali a Indian Wells a marzo, i mesi successivi sul cemento si sono rivelati impegnativi per Gauff. Sulla terra battuta, tuttavia, ha cambiato le cose con le apparizioni in semifinale all’Open d’Italia a maggio e all’Open di Francia alla fine del mese. Ha anche vinto il suo primo titolo importante di doppio al Roland Garros insieme a Kateřina Siniaková.

Ma a Wimbledon, il luogo della sua svolta nel 2019, è caduta contro Navarro al quarto turno. Poche settimane dopo, sulla terra battuta delle Olimpiadi di Parigi, Gauff ha avuto l’onore di essere una delle portabandiera del Team USA nella cerimonia di apertura insieme a LeBron James, ma non è riuscita a medagliare, qualcosa che ha definito un goal. anno, nonostante abbia giocato in tutti e tre i sorteggi. Gauff ha poi vinto solo una partita al Canadian Open e al Cincinnati Open durante la preparazione agli US Open, quest’ultimo dei quali era la campionessa in carica. In seguito ha ammesso che entrambi gli eventi erano in qualche modo “mentalmente faticosi” dopo le Olimpiadi, ma ha insistito sul fatto che era “eccitata” e “pronta a partire” una volta arrivata a New York. Ma non doveva essere così.

Dopo essere uscito dagli ottavi di finale agli US Open ed essere sceso al minimo stagionale n. 6 in classifica, Gauff è tornato a giocare più tardi quel mese al China Open di livello 1000. E tutto sembrava andare per il verso giusto per Gauff a Pechino mentre si faceva strada attraverso un campo costellato di stelle per vincere il titolo con un’emozionante vittoria per 6-1, 6-3 su Karolina Muchova in finale. La settimana successiva, ha raggiunto le semifinali al Wuhan Open e ha concluso la stagione con un trofeo alle WTA Finals. Gauff non ha perso una sola partita nella fase a gironi alla fine dell’anno, registrando vittorie su Aryna Sabalenkova e Iga Swiatek, le prime due giocatrici della classifica mondiale, durante tutta la sua corsa.

“lol posso dire di aver sconfitto l’accusa di brutta stagione” ha scritto su X dopo la consegna del trofeo.

Gauff ha guadagnato 4,8 milioni di dollari per il titolo e nel 2024 è arrivata al numero 3 e all’atleta femminile più pagata al mondo, secondo Forbes.

Gauff festeggia un set point nella partita contro Igo Swiatek alla United Cup. Andy Cheung/Getty Images

Ha apportato modifiche dopo gli US Open e prima della stagione 2025?

SÌ. Certamente sì.

Dopo un risultato frustrante agli US Open, Gauff si separò dal suo allenatore, Brad Gilbert. I due hanno lavorato insieme dall’inizio della stagione estiva sul cemento 2023, e lui è stato al suo fianco per il suo primo titolo Slam. Ma nonostante il loro inizio promettente insieme, il trasferimento dopo il duro periodo estivo del 2024 ha sorpreso pochi.

Gauff a volte espresse anche la sua frustrazione nei confronti di Gilbert, in particolare durante un acceso scambio di battute durante una sconfitta contro Navarro a Wimbledon, quando urlò nel suo box durante la partita: “Ditemi una cosa, ragazzi.

“Penso che avessimo un piano d’azione”, ha detto Gauff ai giornalisti in seguito. “Mi sentivo come se non funzionasse. Non sempre chiedo consigli sul box. Oggi è stata una di quelle rare volte in cui mi sentivo come se non avessi una soluzione. Non voglio dire che non l’avevo T.” Ne ho alcuni perché penso di essere un giocatore capace di inventare cose (ma) penso che ci siano state molte cose da fare mentalmente oggi, sentivo di volere più direzione fuori dagli schemi.

Dopo il rilascio di Gilbert, Gauff ha assunto Matt Daly, l’ex allenatore di Denis Shapovalov, per lavorare con il suo allenatore di lunga data Jean-Christophe Faurel. Prima del China Open – il suo primo da quando la stagione sulla terra battuta è iniziata in primavera – Gauff si è presa qualche settimana di pausa dalle competizioni per apportare modifiche e concentrarsi nuovamente. In un’intervista subito dopo aver portato Daly, Gauff ha detto a WTA Insiderera “davvero entusiasta” del nuovo inizio.

“Penso che fosse ora di fare un reset, rinfrescare e aggiungere alcune cose al gioco che sentivo di dover fare per avere una stagione migliore l’anno prossimo”, ha detto Gauff.

Daly è considerato uno specialista dell’impugnatura e, secondo un post su GripMD, la società da lui co-fondata, è molto specifico riguardo ai cambiamenti dell’impugnatura. Gauff ha confermato che entrambi ci stavano lavorando quando ha parlato con i giornalisti a Wuhan. “Non voglio rivelare troppo di quello che sta succedendo, ma ci sono dei cambiamenti”, ha detto.

Molti nel gioco hanno notato alcuni di questi aggiustamenti. L’ex numero 1 del mondo e vincitore degli US Open nel 2003 Andy Roddick, che ha lavorato anche con Gilbert durante la sua carriera, hanno discusso dei miglioramenti di Gauff nel suo podcast “Served” a novembre.

“Una cosa che ho notato è che il servizio sembra molto migliore e so che ha commesso un doppio fallo a Wuhan, ma la presa è migliore”, ha detto Roddick. “È più semplice e non vedo doppi falli dove uno è 3 piedi sotto la linea della rete e l’altro è lungo 5 piedi. La differenza nel numero di falli è molto più piccola.”

“…. Ha cambiato leggermente la presa sul servizio; penso che sia molto migliorata. Penso che con il passare degli anni, abbia iniziato a girare un po’ di più la manovella ancora e ancora e ancora , ancora un po’ e forse avrà preso una cattiva abitudine, quindi merito di aver realizzato questo e di aver fatto oscillare il suo diritto come se stesse riprendendo la racchetta e di impostarla un po’ più spesso in modo da non doverla fare lavorare tanto fino a tardi nello swing e giocare a recuperare.”

Gauff ha anche elogiato Daly per il suo aiuto con “la parte tattica (e anche la parte mentale).

Daly ha rifiutato una richiesta di intervista per il pezzo a dicembre, dicendo che preferiva rimanere in disparte e lasciare che Gauff parlasse da solo, scegliendo di condividere ciò su cui stavano lavorando. Tuttavia, ha aggiunto che era “molto matura per la sua età” e “è stata una gioia lavorare con lei finora”.

Come è apparsa finora in questa stagione?

Gauff ha aperto la sua stagione 2025 il 29 dicembre – sì, nel 2024 perché, beh, il tennis – con una vittoria per 6-3, 6-2 della United Cup sulla finalista degli US Open 2021 Leylah Fernandez. Poche ore dopo, era di nuovo in campo insieme a Taylor Fritz per affrontare Fernandez e Felix Auger-Aliassim nel doppio misto. Gauff ha vinto ancora una volta quando la coppia americana ha sconfitto i canadesi 7-6(2), 7-5. Fritz ha poi ringraziato Gauff per “aver portato avanti la squadra” dopo la sua prestazione sia in singolo che in doppio.

Il dominio di Gauff sull’evento non ha mai vacillato.

In singolo, ha sconfitto Donna Vekic (Croazia), Zhang Shuai (Cina), Muchova (Repubblica Ceca) e poi Swiatek in finale – tutto in due set – contribuendo a portare gli americani al titolo sulla Polonia. Nonostante abbia un record in carriera di 3-11 contro Swiatek, Gauff ha vinto le sue ultime due partite e sembrava saldamente in controllo durante la partita di Sydney con una vittoria per 6-4, 6-4. Gauff è stato nominato giocatore più prezioso del torneo.

USA con una pausa anticipata 🤌 Che bello da @CocoGauff ?! #CoppaUnited pic.twitter.com/ZDQFkbjnwC — Coppa United (@UnitedCupTennis) 5 gennaio 2025

Gauff ha deciso di non partecipare al torneo di livello 500 di Adelaide la settimana prima degli Australian Open, scegliendo invece di arrivare presto a Melbourne e iniziare ad allenarsi sul posto. All’inizio della settimana, è stata vista allenarsi con la due volte campionessa Victoria Azarenka, oltre a prendere parte a una partita di doppio misto di beneficenza insieme ad Andrea Rublev e a una partita con Daria Saville e Lleyton Hewitt.

Cosa possiamo aspettarci da lei agli Australian Open e quali sono le sue possibilità di vincere tutto?

Questa è la domanda da un milione di dollari – o 2,17 milioni di dollari per l’esattezza -. Come accennato, Gauff ha ottenuto il suo miglior risultato al torneo l’anno scorso quando ha raggiunto le semifinali, e come numero 1. 3 sembra decisamente che possa farlo di nuovo. Tuttavia, ripetere questa impresa o andare ancora oltre non sarà facile.

Gauff apre la Down Under contro l’americana Sofia Kenina, che ha vinto il torneo nel 2020. Kenina ha sconvolto Gauff nel turno di apertura a Wimbledon nel 2023 – il loro ultimo incontro – ed è capace di farlo di nuovo. Se Gauff vince, il suo viaggio diventerà ancora più difficile. Al quarto turno potrebbero aspettarsi un sacco di grandi nomi, tra cui Jelena Ostapenko, Muchová, Belinda Bencicová o la quattro volte campionessa major Naomi Osakaová. La sua ex compagna di doppio Jessica Pegula, che ha raggiunto la finale agli US Open di settembre, potrebbe essere la sua avversaria nei quarti di finale.

Se Gauff dovesse arrivare così lontano, potrebbe affrontare Sabalenka, la due volte campionessa in carica che ha vinto il titolo a Brisbane questo mese, in semifinale. Dalla parte opposta del tabellone ci sono Swiatek, Elena Rybakina, Jasmine Paolini e Navarro.

Ma Gauff sembrava fiduciosa sullo stato del suo gioco in vista del primo major dell’anno dopo la sua apparizione in Coppa United.

“Credo di essere una delle migliori giocatrici al mondo”, ha detto dopo la finale contro la Swiatek. “E quando gioco bene a tennis, sono difficile da battere.