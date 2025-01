Riuscirà l’Arsenal a battere il Chelsea e a cambiare la situazione nella corsa al titolo WSL?

Nessuna pressione, Renee Slegers, ma ogni speranza di rallentare il Chelsea nella sua ricerca per il sesto titolo consecutivo della Women’s Super League (WSL) poggia direttamente sulle tue spalle.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

È solo la dodicesima partita della stagione 2024-25, ma la gara sembra già essere a un punto critico. I Blues sono balzati in vantaggio, lasciandosi alle spalle il resto del campionato e ora si trovano a sette punti di vantaggio dall’Arsenal, secondo in classifica.

Se l’Arsenal perde contro il Chelsea domenica (7:30 ET. Trasmetti in streaming in diretta su ESPN+, solo negli Stati Uniti), che estenderebbe il divario a 10 punti e, con più della metà delle partite giocate, potrebbe rivelarsi incolmabile. Considerando la forma quasi perfetta del Chelsea – che ha perso punti solo una volta nell’1-1 contro il Leicester City – le possibilità che perda più di due partite per dare all’Arsenal la possibilità di colmare il divario sembrano scarse.

Tutti gli occhi saranno puntati sullo Stamford Bridge mentre le due potenze si incontreranno in quella che sembra destinata a essere decisiva. La posta in gioco non potrebbe essere più alta per l’Arsenal. Questa partita deciderà la traiettoria della loro sfida per il titolo. Potrebbe suggellare una stagione potenzialmente storica per il Chelsea.

Realisticamente non può che essere l’Arsenal

Le speranze del Manchester City di mantenere una seria rivendicazione del titolo hanno subito un duro colpo dopo la sconfitta per 4-2 in casa del Manchester United, lasciandolo a due punti dai rivali locali e dall’Arsenal, ora separati da 24 punti. Con una crescente crisi di infortuni che complica ulteriormente le cose, il City ora deve affrontare l’arduo compito di ospitare l’Arsenal il 2 febbraio, alzando la posta in gioco per i Gunners, che saranno sotto pressione per prolungare la loro serie di imbattibilità.

Dopo le dimissioni di Slegers in ottobre in seguito alle dimissioni di Jonas Eidevall, le fortune dell’Arsenal sono cambiate. Ha portato la squadra a un’imbattibilità di 11 partite in tutte le competizioni durante il suo periodo ad interim, estendendola a 12 con un’impressionante vittoria per 5-0 sul Crystal Palace nella sua prima partita da allenatore permanente. Lo slancio è certamente con l’Arsenal, ma non sono soli in corsa.

Renée Slegers ha bisogno di una vittoria contro il Chelsea per far ripartire la corsa al titolo. Gareth Fuller/PA Immagini tramite Getty Images

Mentre l’Arsenal rimane l’unica squadra in grado di sfidare realisticamente il Chelsea per il titolo, lo United è nel giusto contesto, ma la loro incoerenza rimane un problema serio. Nonostante sia alla pari con l’Arsenal, la squadra di Marc Skinner affronta un finale di stagione brutale con partite difficili contro i suoi rivali più vicini. Mentre gli altri tre principali rivali si incontreranno tutti nei prossimi mesi (il City ospiterà il Chelsea il 23 marzo), lo United dovrà aspettare fino all’ultima parte della stagione.

Il destino dello United potrebbe essere segnato entro maggio, con le partite contro Chelsea, Manchester City e Arsenal in programma per l’ultima partita. Perdere punti prima di queste partite cruciali potrebbe essere fatale per le loro speranze di titolo e non lasciare loro spazio per errori.

Le possibilità dei club di Manchester di colmare il divario con il Chelsea dipendono dall’Arsenal che consegna ai Blues la prima sconfitta stagionale, lasciando i Gunners l’unica vera squadra in grado di far deragliare lo slancio del Chelsea.

La difesa dell’Arsenal può fronteggiare l’attacco del Chelsea

Le difficoltà dell’Arsenal nelle recenti visite al Chelsea sono state ben documentate: non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime cinque trasferte del WSL, con un pareggio migliore dalla vittoria per 5-0 a Kingsmeadow nell’ottobre 2018 sotto Joe Montemurro. Sono passati quasi sette anni dall’ultima volta che l’Arsenal ha ottenuto una vittoria sul terreno del Chelsea, ma questa volta le circostanze sono diverse.

“Siamo rivali, è un derby di Londra. Penso che tutti i soggetti coinvolti lo sentano”, ha detto a ESPN l’attaccante del Chelsea Guro Reiten. “C’è qualcosa di speciale in quei giochi. Sono i giochi in cui ami vincere e odi perdere. E negli ultimi anni abbiamo avuto alcuni giochi pazzeschi. Non sai mai cosa aspettarti.”

Entrambe le squadre entrano in partita in buona forma. Il Chelsea resta imbattuto per tutta la stagione, mentre l’Arsenal è imbattuto da 12 partite. Statisticamente, i Blues hanno dominato in attacco, guidando il campionato per gol segnati (36), tiri (220) e gol attesi (25,3). Tuttavia, l’Arsenal ha dimostrato di essere un’unità difensiva solida come una roccia, classificandosi primo per tiri (81), gol previsti contro (6,7) e porta inviolata (8). Questo scontro si preannuncia come una vera battaglia per il dominio.

IN DIRETTA SU ESPN+ (GIOCHI SELEZIONATI) Qui vive il bel gioco. Trasmetti in streaming i migliori campionati, tornei e squadre. Iscriviti a ESPN+ SABATO GEN. 25 (tutti gli orari ET)

• Villa vs. Manchester City (WSL) (6:55)

• Friburgo vs. Bayern Monaco (9:20)

• Dortmund contro. Brema (9:20)

• Lipsia vs. Leverkusen (9:20)

• Atletico vs. Villarreal (10:05)

• PSV vs. NAC Breda (12:40)

• Valladolid vs. Real Madrid (14:50) DOMENICA GEN. 26 (tutti gli orari ET)

• Chelsea contro Arsenale (WSL) (7:25)

• Manchester United vs. Brighton (WSL) (13:40)

• Barcellona vs. Valencia (14:50)

Il difensore dell’Arsenal Emily Fox ha chiarito che il gioco difensivo dell’Arsenal sarà fondamentale se sperano di contrastare le implacabili minacce offensive del Chelsea.

“In difesa, senza dubbio, devo avere il sopravvento, sia con i miei uno contro uno che con calci piazzati, calci d’angolo, cross e seconde palle in area”, ha detto a ESPN. “Quindi penso che mi sto davvero bene.

“Sento che con il Chelsea possono finire qualsiasi cosa e creare qualcosa dal nulla. E così essendo sempre bloccati in difesa”.

Reiten del Chelsea ha aggiunto: “Ci piace affrontare l’Arsenal, quindi sarà dura. Hanno una squadra incredibile e sono stati molto bravi ultimamente, quindi sarà dura”.

Ha aggiunto che Bompastor ha strutturato la squadra in modo che si concentri su ogni partita imminente. “Ma ogni partita è importante; devi prepararti allo stesso modo per ogni partita. Non importa chi affronti”, ha detto Reiten a ESPN, sottolineando che la spinta della squadra a vincere è stata la chiave del loro successo. .

“Non rido né sono divertente (in campo), voglio vincere e non mi interessa chi c’è in campo. Voglio vincere. Penso che tutti siano così.

“Ci saranno momenti in cui faticherai e non giocherai come vorresti, ma vuoi superare il traguardo. Servono i tre punti e poi potremo lavorare su come migliorare. Io Penso che sia stata così speciale per noi la prima metà della stagione, che eravamo ancora in movimento.

Ma l’Arsenal è sotto pressione per mantenere i risultati. Dovranno essere al meglio sia difensivamente che offensivamente per avere qualche possibilità di regalare al Chelsea la prima sconfitta stagionale. Una vittoria potrebbe catalizzare una vera pressione sui Blues, forse addirittura facendo vacillare la loro corsa verso una stagione storica e vanificando la loro ricerca di una stagione imbattuta.

Emily Fox conosce la minaccia rappresentata dal Chelsea. Foto di Alex Burstow/Arsenal FC tramite Getty Images

Girma renderà il Chelsea ancora più forte

I Blues sono sulla buona strada per battere il record di punti del campionato dopo ben 31 punti su 33 possibili a metà stagione. Per eguagliare il record del campionato di 58 punti, il Chelsea dovrà ottenere vittorie in nove delle restanti 11 partite: un compito non facile, ma ben alla portata con la sua forma dominante.

Sotto la guida dell’ex allenatrice Emma Hayes, il Chelsea è rimasto imbattuto nella stagione WSL 2017-18 e ha vinto il titolo in modo dominante. Ora, sotto la nuova allenatrice Sonia Bompastor, il Chelsea deve ancora assaporare la sconfitta, non solo nella WSL ma in tutte le competizioni. È un record notevole per qualsiasi squadra, soprattutto in un campionato così competitivo.

Per metterla in prospettiva, la storica serie di imbattibilità dell’Arsenal nel 2006-2007, quando ottenne una quadrupla senza precedenti, è uno dei più grandi successi del calcio nazionale. Giocarono 44 partite e collezionarono 42 vittorie e due pareggi, un’impresa che ormai sembra quasi mitica.

Non sarebbe straordinario per Bompastor eguagliare o addirittura superare quel risultato con il Chelsea. Significherebbe vincere l’inafferrabile Champions League – un titolo che Bompastor ha già vinto da giocatore e da allenatore con il Lione. È l’unico premio che è sfuggito al Chelsea nonostante il dominio nazionale. Aggiungete a ciò la Coppa di Lega e la FA Cup e la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Sebbene il Chelsea abbia completato il triplete nazionale nel 2021-22, nelle ultime stagioni ha cercato di raccogliere successi in campionato, Europa e coppe allo stesso tempo.

Naomi Girma si unisce al Chelsea dal . Getty

Il livello della competizione è aumentato dal trionfo dell’Arsenal nel 2007, quando vinse la prima Champions League (allora chiamata UEFA Women’s Cup). Il gioco è ora pienamente professionale per questi club e il livello della competizione è salito alle stelle. Essere imbattuti in un campionato moderno è quasi inaudito; riuscirci in quattro campagne di trofei è quasi impossibile con la crescita del calcio femminile.

Ma le possibilità del Chelsea di ottenere un successo completo potrebbero essere un po’ più plausibili con l’atteso acquisto di Naomi Girma, il miglior difensore degli Stati Uniti, dal San Diego Wave FC. ESPN ha segnalato per la prima volta l’interesse del Chelsea per il 24enne la scorsa settimana, e si prevede che il difensore centrale diventerà il primo a firmare un contratto da 1 milione di dollari nei prossimi giorni.

Girma è un talento raro e il suo arrivo al Chelsea rappresenta una svolta. Con la sua abilità eccezionale, la compostezza sotto pressione e la leadership naturale, rafforzerà senza problemi una difesa già ricca di talenti di livello mondiale. La sua presenza aggiunge uno strato vitale di stabilità e qualità mentre il Chelsea si concentra sulle fasi finali della sua corsa al quadruplo trofeo. Ma la sua firma arriverà troppo tardi per apparire domenica.

L’Arsenal deve vincere questo scontro cruciale – e assicurarsi la vittoria sul Manchester City una settimana dopo – per mantenere alta la pressione nella corsa al titolo, ma sarà la prova più grande per Slegers. Con il dominio del Chelsea che non mostra segni di rallentamento, l’abilità dell’Arsenal in questo momento cruciale potrebbe determinare il corso della stagione.

Se i Gunners non riescono a cogliere l’occasione, si pone la domanda: c’è qualcuno in grado di fermare questo Chelsea in continua ascesa, quasi impenetrabile?