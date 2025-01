Riusciranno gli Steelers a mettere a segno due pericolose serie di sconfitte?

PITTSBURGH – L’ultima cosa che i membri dei Pittsburgh Steelers vedono prima di raggiungere il santuario interno del loro spogliatoio all’Acrisure Stadium sono le lettere d’argento d’acciaio affisse al muro di blocchi di calcestruzzo nero. Spiegano la stessa frase che l’allenatore Mike Tomlin ripete innumerevoli volte al giorno: Uno standard è uno standard.

Con sei Lombardi esposti con orgoglio nella teca dei trofei, è uno standard consolidato per la prestigiosa franchigia della Coppa del Mondo. Ma con cinque sconfitte consecutive post-stagionali risalenti al 2016, gli Steelers non sono stati all’altezza.

Entrano nella partita wild card di sabato contro i Baltimore Ravens (20:00 ET, Prime Video) dopo aver terminato 10-7, ma con una serie di quattro sconfitte consecutive che gli è costata il titolo dell’AFC North.

Sono passati otto anni dalla loro ultima vittoria nei playoff e 14 anni dalla loro apparizione al Super Bowl. L’unica vittoria di Tomlin al Super Bowl risale a quasi 16 anni fa.

“Quello che hai menzionato è la mia storia”, ha detto Tomlin lunedì quando gli è stato chiesto della serie di sconfitte consecutive ai playoff. “Non è la storia di questo collettivo. Molti dei ragazzi coinvolti non portano quelle borse. Sono felice di tirare le borse, ma non è qualcosa che proietterò nel collettivo.”

Esattamente 357 giorni prima, Tomlin aveva espresso lo stesso sentimento sul sito web della squadra degli Steelers prima dell’ultimo tentativo degli Steelers di interrompere il ciclo, una sconfitta jolly ai Buffalo Bills.

“Non è un loro peso”, ha detto Tomlin al sito lo scorso gennaio. “Non sto chiedendo loro di portare il mio bagaglio. Non sto proiettando il mio bagaglio su di loro… A volte ti illudi quando pensi che quel tipo di storia sia importante per le persone che non ne facevano parte. ” Non lo è.”

Nonostante lo slittamento dei playoff, il proprietario e presidente della squadra Art Rooney II ha concesso a Tomlin una proroga del contratto di tre anni prima della stagione 2024. Ma Rooney era fermo nel suo desiderio di interrompere il record anche alla conferenza stampa di fine stagione dello scorso anno.

“È urgente”, ha detto Rooney al momento della vittoria di una partita di playoff. “Penso che tutti, io, Mike, i ragazzi che fanno parte della squadra da un po’… tutti, ne abbiamo avuto abbastanza. È ora di ottenere qualche vittoria. È ora di fare questi passi successivi.”

Eppure, anche se sembrano aver fatto un passo avanti con una nuova stanza per il quarterback e un inizio di 8-2, un calo di fine stagione sembra aver spinto gli Steelers più lontano dal interrompere la loro corsa ai playoff, per non parlare di fare una corsa profonda post-stagione. . Gli Steelers entrano nei playoff in un luogo frustrantemente familiare, poiché l’albatro della più lunga siccità di playoff della franchigia nell’era del Super Bowl nasconde l’eredità di un’orgogliosa organizzazione e di un futuro allenatore della Hall of Fame noto per non avere una stagione perdente.

Ma per i fedelissimi degli Steelers, non perdere mai significa molto meno se la loro squadra non vince nella postseason.

E V dopo un’altra sconfitta al primo turno, i membri degli Steelers hanno lasciato il campo innevato di Buffalo un anno fa con la sensazione di essere sul punto di porre fine alla siccità. La squadra ha superato una serie di infortuni e un gioco incoerente del quarterback per finire settimo.

Con un solido e giovane nucleo di giocatori con abilità offensive – il running back Najee Harris, il wide receiver George Pickens e il tight end Pat Freiermuth – che completavano una difesa veterana, gli Steelers sembravano a pochi centimetri dall’essere un contendente.

“Sento che siamo più vicini a questo punto della partita quest’anno rispetto a quanto lo eravamo l’anno scorso”, ha detto Rooney nella conferenza stampa di fine stagione. “Pensavo che avessimo una classe rookie davvero solida, alcuni ragazzi che sono davvero intervenuti come solidi titolari in futuro. Dobbiamo farlo di nuovo. Dobbiamo avere un’altra buona classe draft. Penso che abbiamo un gruppo centrale di giocatori che possono competere (p. ) Penso che la cosa più importante di cui abbiamo bisogno sia un gioco di qualità da playmaker.”

Mike Tomlin e gli Steelers non vincono una partita di playoff dal 2017 e hanno terminato la stagione 2024 con quattro sconfitte consecutive. Foto AP/Gene J. Puskar

Per gran parte della stagione, gli Steelers l’hanno ottenuto da Russell Wilson e Justin Fields. Sostenuti da un calcio complementare per gentile concessione di una difesa favorevole al turnover e del kicker del Pro Bowl Chris Boswell con un raggio apparentemente illimitato, il duo ha aiutato gli Steelers a iniziare al meglio dall’11-0 di inizio 2020. Durante la settimana 14, gli Steelers erano in parità per il è in testa alla classifica con un margine di turnover di oltre 17 e la difesa ha guidato la NFL con 28 contrasti, inclusi altri 23 fumble migliori della lega.

Pittsburgh ha conquistato un posto per i playoff nella settimana 15, lo stesso fine settimana in cui è iniziata la sua serie di sconfitte quando gli Eagles li hanno battuti 27-13 e il quarterback Jalen Hurts ha effettuato tre touchdown e ha tirato per 290 yard. All’epoca, Tomlin e gli Steelers respinsero l’idea che una prestazione deludente contro una delle migliori squadre della lega NFC potesse avere un effetto valanga.

Ma le fratture sottili esposte dagli Eagles si trasformarono in crepe a ragnatela nelle tre partite successive. Ciò è stato seguito da sconfitte a doppia cifra contro i Ravens and Chiefs e una sconfitta ravvicinata contro una squadra del Bengals che avevano battuto ai rigori cinque settimane fa.

“Non stiamo analizzando i fondamentali abbastanza bene”, ha detto Tomlin dopo la sconfitta di Natale contro i Chiefs.

Un attacco che ha registrato una media di 28 punti e 372 yard a partita nelle prime sette partenze di Wilson è riuscito a raggiungere 14 punti e 259 yard a partita nelle ultime quattro.

“Tutti in questa stanza devono volerlo”, ha detto il difensore Alex Highsmith. “Questo è l’unico modo per andare avanti e migliorare.”

Forse la sconfitta più preoccupante è stata il finale di stagione regolare contro i Bengals, dove l’attacco ha raccolto solo 17 punti e 193 yard di attacco contro una squadra che ha terminato la stagione concedendo 25 punti e 348 yard a partita e ha licenziato il suo coordinatore difensivo per la partita. giorno. dopo la stagione.

Anche la difesa degli Steelers apparentemente regredì in quel tratto. Gli Steelers avevano forzato tre fumble nelle quattro partite prima della sconfitta degli Eagles, ma ne avevano avuti cinque nelle ultime quattro partite all’inizio di quella settimana. Nelle prime 13 partite, la difesa è stata tra le migliori del campionato, limitando le squadre a 18 punti e 310 yard per uscita. Tuttavia, in quel periodo di quattro partite, quei numeri sono balzati a 27 punti e 381 yard a partita.

Hanno finito 4-3 contro le squadre che hanno raggiunto i playoff del 2024 e 6-4 contro le squadre che non hanno raggiunto i playoff.

Una conseguenza del crollo di fine stagione fu che gli Steelers persero due partite di vantaggio nella division e diventarono solo la terza squadra nella storia della NFL ad accedere ai playoff con una serie di sconfitte consecutive di almeno quattro partite.

“È importante prendere le lezioni del mese scorso”, ha detto Tomlin. “Sfortunatamente, probabilmente si impara di più quando si fallisce, e ovviamente qualcosa di questo l’abbiamo sperimentato, in parte non è stato sbalorditivo o sconvolgente, più conferma di cose in cui crediamo o di cose con cui creiamo vittorie. entro.”

Il quarterback Josh Allen e i Buffalo Bills hanno battuto i Pittsburgh Steelers nel primo turno dei playoff del 2023. Mark Konezny-USA TODAY Sport

DUE GIOCATORI SU roster ha vinto la partita di playoff con gli Steelers: Boswell e il difensore Cameron Heyward. Con sei field goal, Boswell ha totalizzato tutti i punti degli Steelers nella vittoria del turno di divisione del 2016 contro i Chiefs. Nel 2015, ha avuto una wild card contro i Bengals, inclusi quattro vincitori. Heyward, sebbene inattivo per due vittorie nei playoff nel 2016, forzò un fumble nel 2015.

Il linebacker TJ Watt è stato nel roster per ciascuna delle ultime quattro sconfitte nei playoff. Nelle stagioni regolari che hanno preceduto quelle poststagioni senza vittorie, Watt ha pareggiato il record NFL di Michael Strahan per le yard di passaggio, ha vinto il titolo di Difensore dell’anno della NFL ed è stato nominato in quattro squadre All-Pro. Gli Steelers hanno avuto altre nove selezioni All-Pro in prima squadra in quell’arco di tempo, il leader rusher della NFL (Ben Roethlisberger, 2018) e il leader rusher (Antonio Brown, 2017).

“Tutto fa schifo”, ha detto Tomlin pochi giorni dopo aver perso contro Buffalo l’anno scorso. “Lo è. Non è un grosso problema. È tutta una merda. Preferisco lavorare… È davvero bello essere in quel torneo mentre la strada si restringe e vivere all’altezza delle cose che desideri.” vivendo gli ultimi 12 mesi, non siamo noi e fa schifo.”

Anche con un notevole ricambio di roster durante otto anni di siccità, c’è una tendenza innegabile e preoccupante nelle recenti difficoltà post-stagionali degli Steelers.

In ciascuna delle ultime cinque sconfitte nei playoff, gli Steelers sono caduti in un grosso buco fin dall’inizio, staccati di almeno un punto all’intervallo e superati per 105-38 nei primi due quarti.

Ma Tomlin ha rifiutato di dire lunedì se ha preso qualche lezione da quelle sconfitte per inserirle nel gioco delle wild card di quest’anno.

“Ad essere sincero, non ci ho dedicato molto tempo nelle ultime 48 ore”, ha detto. “Mi stavo preparando appositamente per questa partita con questa squadra.”

Nella partita del campionato AFC 2016, Tom Brady e i New England Patriots costruirono un vantaggio di 17-6 a metà del secondo quarto, e gli Steelers non si avvicinarono mai a un margine di otto punti nel primo tempo.

Un anno dopo, i Jacksonville Jaguars balzarono in vantaggio per 21-0 in meno di 20 minuti di gioco con il punteggio di apertura del possesso palla, un intercetto e altri due touchdown veloci. Gli Steelers, che quell’anno salutarono il primo turno come testa di serie numero 2, reagirono ma caddero in una disastrosa sconfitta per 45-42 che improbabilmente segnò l’ultima partita di playoff per il trio formato da Roethlisberger, Brown e Le’Veon Bell. .

Seguì un periodo di siccità post-stagionale durato due anni, ma anche questo non dissolse le ricorrenti lotte per i playoff degli Steelers.

Giocando davanti alle tribune vuote dell’Acrisure Stadium alla fine di una stagione colpita dal COVID-19, i Cleveland Browns hanno sbalordito gli Steelers a sei secondi dall’inizio della wild card game quando lo snap di apertura di Maurkice Pouncey è volato sopra la testa di Roethlisberger ed è rimbalzato per 20 yard. direzione sbagliata finché Karl Joseph non lo recuperò in end zone per un touchdown. Ciò si è trasformato in un deficit di 28-0 alla fine del primo quarto e di 35-10 all’intervallo. La vittoria finale dei Browns fu di soli 11 punti, ma difficilmente rifletteva una completa disfatta di una squadra degli Steelers che aveva iniziato la stagione 11-0.

“Eravamo un gruppo che morì sul nascere”, ha detto Tomlin dopo quella perdita.

Le ultime sconfitte degli Steelers nei playoff hanno visto più o meno le stesse partenze irregolari, ma in ciascuna i risultati erano in qualche modo attesi poiché gli Steelers, che hanno conquistato l’ultimo posto nei playoff AFC alla fine della stagione, hanno affrontato i migliori del campionato. squadre in trasferta.

Di fronte a Kansas City, seconda testa di serie, nel 2021 nell’ultima partita di Roethlisberger, gli Steelers hanno tenuto il servizio nel primo quarto e si sono addirittura portati in vantaggio per 7-0 dopo il layup e il punteggio di Watt nel secondo quarto. Ma i Chiefs hanno messo a segno tre touchdown consecutivi portandosi in vantaggio per 21-7 all’intervallo e vincendo alla fine.

E nella sconfitta per wild card dello scorso anno, gli Steelers erano sotto 21-0 a metà del secondo quarto e segnarono a meno di due minuti dalla fine del primo tempo riducendo il loro deficit a 14. Un’impennata nel secondo tempo riportò gli Steelers a meno di un punto dall’inizio. nel quarto. quarto, ma i Bills hanno risposto con un touchdown chirurgico e hanno tenuto a bada gli Steelers negli ultimi sei minuti vincendo 31–17.

“Nessuna squadra è la stessa dell’anno prima, quindi è sempre una sfida”, ha detto Watt l’altro giorno. “Ma dovremo esaminarlo a lungo e capirlo. Mi sembra di avere la stessa conversazione ogni anno.”

A meno che gli Steelers non riescano a fare qualcosa di sconvolgente sabato sera, Watt probabilmente avrà questa conversazione per la quinta volta nella sua carriera.

L’esito dei playoff del 2024 probabilmente non determinerà l’eredità di Tomlin a Pittsburgh o il suo futuro come capo allenatore della franchigia. Ma mentre la squadra prosegue a mani vuote nei playoff, la vetrina in attesa dei trofei si riempie invece di bagagli.