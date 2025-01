Riusciranno i texani a ottenere abbastanza da CJ Stroud, un attacco discutibile, per stordire i Chiefs?

Un fumble degli Houston Texans ha cambiato tutto nella partita di playoff wild card della scorsa settimana contro i Los Angeles Chargers.

Poco prima dei due minuti del secondo quarto, il quarterback CJ Stroud si è lasciato sfuggire di mano un pallone spezzato al terzo e lungo. Ma ha rintracciato la palla e, mentre rotolava verso la linea laterale con diversi difensori dei Chargers alle calcagna, Stroud è riuscito a effettuare un passaggio da 34 yard a Xavier Hutchinson in mezzo al campo.

Il gioco improbabile ha dato il via al primo touchdown della partita dei texani, dando loro un vantaggio che non hanno mai ceduto nella vittoria per 32-12.

“Questi sono i tipi di giocate che cambiano lo slancio”, ha detto Stroud dopo la partita, “e la squadra può radunarsi attorno a quel tipo di giocate”.

Quando sabato i texani affronteranno i due volte campioni in carica Kansas City Chiefs nel turno di divisione, avranno bisogno di giocate come queste – e altre ancora. Hanno bisogno che la loro offesa sia all’altezza della situazione.

L’aspettativa è che la difesa di DeMeco Ryan affronterà un momento. Dopotutto, Houston ha eliminato il quarterback dei Chargers Justin Herbert quattro volte (inclusa una scelta sei) e gli ha fatto pressioni sul 50% dei suoi scatti di playoff nel round delle wild card, secondo Next Gen Stats. È stata una continuazione di ciò che i texani hanno mostrato in difesa nella stagione regolare, quando si sono classificati al terzo posto nel DVOA difensivo secondo FTN Data.

Ma dall’altro lato della medaglia, nessuno sa veramente cosa aspettarsi dall’incoerente attacco di Houston.

“Ci ha davvero alimentato”, ha detto Stroud della difesa contro i Chargers. “Questa è una cosa che non va bene quando la difesa continua a fermarsi e qualunque cosa facciamo con la palla, non la muoviamo. … È stato positivo avere quel drive da 99 yard (nel secondo quarto)”.

Stroud non è stato all’altezza delle aspettative nel 2024 stabilite dalla sua stellare stagione da rookie, anche se il cast intorno a lui ha contribuito al suo declino. Gli infortuni del wide receiver, i problemi sulla linea offensiva, i problemi di esecuzione e le talvolta discutibili chiamate di gioco del coordinatore Bobby Slowik hanno contribuito a un attacco che si è classificato 19esimo nel punteggio (21,9 punti a partita) e 26esimo nel DVOA offensivo durante la stagione regolare, secondo FTN.

La scorsa settimana, i 32 punti e le 429 yard di Houston hanno messo in ombra il fatto di avere tre premi. I texani non possono farlo contro i Chiefs, che hanno battuto Houston nella settimana 16. I texani hanno commesso due palle perse in quella partita.

Nella rivincita contro Kansas City, Houston ha bisogno di far partire subito Stroud e l’attacco di passaggio.

Per quanto buona sia la difesa dei Chiefs, può essere sfruttata nel gioco di passaggio. Kansas City si è classificata intorno alla media del campionato rispetto ai passaggi durante la stagione regolare: 18esima nella difesa totale dei passaggi (218,8 yard di passaggio consentite a partita) e si è classificata 16esima nelle yard di passaggio EPA consentite a partita (meno -0,02).

Kansas City ha avuto la terza peggiore difesa di passaggio nel primo quarto durante la stagione regolare, consentendo una media di 57,4 yard di passaggio, secondo Next Generation Stats. I Chiefs hanno rinunciato a 7,7 yard per tentativo di passaggio, classificandosi al secondo posto peggiore e al sesto peggior passaggio EPA della stagione (più -.09), secondo Next Gen Stats.

In breve, questa è un’opportunità per i texani, che si sono classificati al sesto posto nei passaggi di yard a partita nel primo quarto (56,4) e all’11° posto nei passaggi EPA a partita (più -0,01) e nei touchdown di passaggio nella stagione (5), secondo NGS. Se Houston si portasse subito in vantaggio, ciò potrebbe consentirgli di dominare il gioco di passaggio dietro Patrick Mahomes e un attacco dei Chiefs che dovrebbe restare in aria fino a tardi.

Nonostante la sconfitta nella settimana 16, i texani hanno fatto pressione su Mahomes con il 35,6% dei suoi cali nel gioco, la sesta percentuale più alta che ha affrontato in tutta la stagione. Secondo NGS si sono classificati al secondo posto nella classifica del livello di pressione stagionale con il 37,8%.

“So che riceviamo molti elogi dai nostri giocatori perimetrali Will (Anderson Jr.) e Danielle (Hunter), ma molte delle cose che sono in grado di fare sono impostate dalle giocate”, ha detto Ryans. Dopo la partita dei Chargers. “Quindi il modo in cui questi ragazzi continuano a lavorare insieme e ad alimentarsi a vicenda è importante per il nostro successo.”

Contro i Chiefs, i texani cercheranno di ottenere il biglietto per l’AFC Championship Game per la prima volta nella storia della franchigia.

“Comprendiamo quello che abbiamo davanti a noi”, ha detto Ryans lunedì. “Sappiamo che è una squadra dura, difficile da battere. Ci vorrà tutto ciò che abbiamo. Ci vorranno tutti e quattro i quarti. Come nella nostra ultima partita, dobbiamo solo mantenere la rotta, rimanere tenaci per tutta la partita. , e trovare un modo per vincere in quei momenti critici “.

E non solo in difesa.

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

