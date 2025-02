Rivals250 Lançamento: Break No. 1 em cada posição ofensiva

Nota do editor: Este artigo apareceu pela primeira vez em Rivals.comLíder em cobertura de recrutamento de futebol universitário e basquete. Seja o primeiro a conhecer e seguir suas equipes se registrando aqui.

Ele Última atualização das classificações 2026 Foi lançado e houve ótimas mudanças em todas as áreas. Dê uma olhada no que os jogadores agora ocupam a posição número 1 em cada posição ofensiva.

Marechal de campo: Faizon Brandon

“O corpo de trabalho de Brandon tem sido sensacional durante o ano passado e a mudança, a partir de configurações de acampamento de temporada até sua temporada júnior em Greensboro (NC) Grimsley, que culminou com um título estadual e honras do jogador do ano da Carolina norte.

“Ele Tennessee O compromisso foi igualmente cirúrgico no Alamodome durante a combinação da tigela da Marina All-America. Brandon foi um lançamento de combinação espetacular com toque e zíper e serviu alguns lançamentos pendentes ao longo da linha lateral, no trânsito e no campo durante a competição. A precisão da bola profunda e a facilidade no meio do campo são insuperáveis.

“Adoramos o uso de ângulos únicos do braço para reduzir as defesas. É consistentemente preciso já composto e, no ano passado, ele tentou seus melhores momentos nas situações de jogo mais cruciais. Brandon tem uma habilidade especial para grandes lançamentos, corridas oportunas e decisões inteligentes. O Future Vol tem um caso convincente como o melhor jogador do país. Sam Spiegelman, analista nacional de recrutamento

Corredor: Eazavier Crowell

“Crowell foi reclassificado na classe 2026, após uma das estações mais elétricas para qualquer corredor do país neste outono através de Jackson (Wing.) High. O RB No. 1 do Rivals.com é uma ameaça dinâmica de três descendentes com a habilidade em casa. Crowell tem uma visão fantástica e um transportador de bola fora do campo e no jogo de retorno. Adoramos sua visão, bem como sua capacidade de cortar e correr, seu saldo de contato, sua alta velocidade de alcance de elite.

“Crowell é absolutamente dinâmico em campo aberto e igualmente difícil de encurralar no espaço. É um corredor difícil e punitivo e explosivo que carrega a bola entre as xícaras ou no perímetro. Spiegelman

Valor geral: Derrek Cooper

“Um jogador de três fases que fornece intrigas em várias posições, Cooper preferiu por um longo tempo ter a bola nas mãos e mostrou o quão especial poderia ser como um corredor completo em 2024. Ajudando Hollywood (Fla) Chaminade -Madona rolou um campeonato estadual, as cinco estrelas foram uma descida com a bola nas mãos, capaz de ir à distância com sua longa velocidade o máximo que ele poderia mover as correntes com um primeiro passo explosivo e um forte poder geral.

“Cooper continua a mostrar uma habilidade ofensiva total, completamente fora do campo como evidência da sala. John García Jr., analista nacional de recrutamento

Receptor aberto: Cederiano Morgan

“Morgan enviou seu jogo para Alexander City (Wing.) High no outono passado. O passageiro emoldurado tem excelentes mãos e um raio de captura de massa e cria incompatibilidades em cobertura em todo o campo. O Five Stars é um corredor de estrada polido, capaz de gerar separação, fazendo peças no campo e em vários níveis e também jogando no limite.

“Morgan tem 40 segundos de 40 a 6 pés 4 e 209 libras com uma envergadura de quase 80 polegadas. Ele tem um excelente alcance e esmalte ao seu jogo, e não há escassez de fisicalidade ao estender as peças e prejudicar após a captura, evidente por 70 presos por quase 1.200 jardas e 14 touchdowns no outono passado ”. – Spiegelman

Receptor de caça -níqueis: Tyreek King

“King é o receptor nº 1 dos rivais após esculpir defesas e unidades de equipamentos especiais em todo o estado como júnior no outono passado. A estalação de 11 polegadas de 5 polegadas e 180 libras de Knoxville (Tennessee) católica pode acelerar com pressa e tem uma velocidade de escape quando você pode encontrar uma costura. King é explosivo trabalhando no meio do campo e é um genuíno Ameaça profunda. Também é muito suave operando em janelas apertadas.

“O Future Vol é um lar de ameaças na ofensiva da bola em suas mãos, bem como no jogo de retorno. Na última temporada, King completou 49 anos preso em uma temporada de mais de 1.000 jardas, além de 15 pontos”. – Spiegelman

Asa fechada: Kendre ‘Harrison

“Harrison se destacou em sua própria classe na posição de asa fechada na classe 2026. Como caçador de transeuntes, Harrison é vencedor de bola fora dos números e também ataca pelas costuras.

“Nós o amamos Oregon A capacidade do compromisso de trabalhar no meio do campo e estender as peças após a captura. A história de Harrison na quadra de basquete o torna um recipiente de passes naturais com um tamanho fantástico, um raio de captura enorme, habilidades de bola de elite e tremenda produção em cada uma das duas últimas temporadas para mostrar. Spiegelman

Tackle ofensivo: Jackson Cantwell

“A Cantwell tem todas as ferramentas para ser uma pedra angular no nível universitário e, eventualmente, na NFL. É muito inteligente com um alto coeficiente de futebol intelectual e está sempre procurando maneiras de melhorar. O nativo do Missouri é treinado e o vimos experimentar o jogo certo e até proteger durante as práticas de Under Armour em Orlando. Cantwell não se encolheu devido à velocidade dos corredores de elite que viram naquela semana e suas habilidades técnicas são polidas na idade.

“Um top seis de GeórgiaAssim, MiamiAssim, MICHIGANAssim, MissouriAssim, Estado de Ohio e Oregon. Essas equipes vão lutar até o final do ciclo para obtê -lo. – Greg Smith, analista nacional de recrutamento

Liner ofensivo interior: Lamar Brown

“Brown passou um tempo como o ataque defensivo e o interior dos rivais em OL, e continua chamando a atenção dos programas em todo o país de ambos os lados da bola.

“Ainda acreditamos que Brown tem a maior vantagem como uma linha ofensiva interior. Com 6 pés 4 e 292 libras, é um bloqueador de elite no espaço e uma peça de xadrez móvel através da linha ofensiva. Brown tem um golpe poderoso, é flexível e excelente na proteção de passe.

“Alguns programas da SEC têm Brown em seu conselho como uma linha defensiva interior. Brown tem mãos fantásticas, é rápido e se move bem para quase 300 libras. Adoramos o perfil atlético e seu aumento de longo prazo na linha ofensiva. Spiegelman