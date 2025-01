Rivelato: quanto deve pagare l’Arsenal per ingaggiare Matheus Cunha

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

L’Arsenal ha proposto un prezzo per l’acquisto di Cunha





Secondo quanto riferito, l’Arsenal dovrà pagare circa 70 milioni di sterline per ottenere la firma della stella del Wolverhampton Wanderers Matteo Cunha questo inverno.



I Gunners sono determinati a rafforzare il reparto offensivo dopo gli infortuni Bukayo Saka E Gabriele Gesù. Quest’ultimo resterà fuori per il resto dell’anno.

Manager Mikel Arteta ha espresso le sue preoccupazioni in numerose conferenze stampa e l’UOL afferma che il club è determinato a ottenere la firma di Cunha dai Wolves.

Il brasiliano è in disputa contrattuale con il club delle Midlands, ma sono riluttanti a perderlo a buon mercato prima della chiusura della finestra di mercato.

I lupi sono impegnati in una battaglia per la retrocessione in fondo alla classifica e sono pronti a chiedere almeno 70 milioni di sterline per completare la sua vendita quest’inverno.

Si tratta di una spesa enorme per qualsiasi giocatore e resta da vedere se l’Arsenal sarà disposto a pagare una somma del genere per lui nel prossimo futuro.