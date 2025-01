Riyan Parag retorna a Assam para a partida do Troféu Ranji contra Saurashtra

Riyan Parag foi considerado apto para retornar a Assam na sétima rodada da temporada 2024-25 do Troféu Ranji, a partir de 30 de janeiro. O jogador de 23 anos será o capitão do Assam na última partida da liga contra o Saurashtra, em Rajkot. A última aparição de Parags foi no terceiro T20I contra Bangladesh, em Hyderabad, em outubro de 2024. Desde então, ele está afastado dos gramados devido a uma lesão no ombro que exigiu cirurgia, o que o excluiu da série T20I na África do Sul, da série em andamento contra a Inglaterra e do Seleção do Troféu dos Campeões da Índia. No entanto, seu retorno à ação pode ajudá-lo a recuperar a forma física, caso a Índia precise dele como substituto em um futuro próximo.

Tendo jogado dez T20Is pela Índia desde sua estreia contra o Zimbábue em julho de 2024, Parag é conhecido por suas rebatidas explosivas e seu boliche rápido e prático. Antes da lesão, suas habilidades versáteis acrescentaram uma profundidade valiosa à seleção indiana.

Na temporada anterior do Troféu Ranji, Parag mostrou sua habilidade com o bastão, acumulando 378 corridas em seis entradas com uma média impressionante de 75,60 e uma taxa de acerto de 113,85. Ele também foi o líder de seis pontos da temporada, quebrando 20 recordes.

Assam, atualmente na última posição da tabela de elite do Grupo D, sem vitórias há seis partidas (duas derrotas e quatro empates), espera que a recuperação do Parag inspire uma finalização forte. Enquanto o Assam está incontestado, o Saurashtra continua em busca da fase de mata-mata, tornando este confronto crucial para os donos da casa.

Esquadrão Assam: Riyan Parag (Capitão), Denish Das (Vice-Capitão), Mukhtar Hussain, Mrinmoy Dutta, Rahul Singia, Dipjyoti Saikia, Parvez Musaraf, Sumit Ghadigaonkar (WK), Risav Das, Risav Das (WK), Avinav Chuduri, Sibsankar Roy, Akash Seggupta, Pradyun Saikia, Amlanjyoti Das.

