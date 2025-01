Rob Gronkowski dice che Commanders TE è sottovalutato

I Washington Commanders sono ufficialmente arrivati ​​al campionato NFC e sono solo a una partita dal Super Bowl.

È stata una stagione davvero magica per i Commanders, che sono passati dall’essere una delle peggiori squadre del campionato nel 2023 a una delle migliori in questa stagione.

Jayden Daniels ha ottenuto molto merito fino a questo punto, avendo avuto una stagione da rookie eccezionale sotto molti aspetti.

Non può farcela da solo, però, e i Chiefs lo hanno circondato con diversi giocatori veterani in posizioni di abilità per aiutarlo a prepararsi al successo.

Uno dei suoi bersagli preferiti è Zach Ertz, di cui la leggenda del tight end Rob Gronkowski ha recentemente parlato molto bene in un’apparizione all'”Up & Adams Show”.

“Zach Ertz è fondamentale in tutto ciò che fa. … È fantastico nel terzo, nel corto e nella zona rossa e mantiene le catene in movimento”, ha detto Gronkowski.

Cosa fa #Comandanti Zach Ertz ERA COSÌ SOTTOVALUTATO? 💪📈 Gronk: “Zach Ertz è molto DETERMINATO in tutto quello che fa… È bravissimo nel 3°, corto e nella zona rossa e tiene in movimento le catene.”@RobGronkowski @heykayadams @Comandanti | #AlzaAve pic.twitter.com/KxVktamSRh — Up & Adams (@UpAndAdamsShow) 22 gennaio 2025

Gronkowski si è affrettato a dire quanto Ertz sia stato dominante quest’anno, soprattutto nelle situazioni chiave.

I quarterback esordienti devono identificare rapidamente i giocatori su cui possono contare nei momenti critici, ed Ertz è stato per lui la forza costante per tutta la stagione.

La connessione Daniels-Ertz dovrebbe essere solida contro i Philadelphia Eagles questo fine settimana, una squadra che ha molti giocatori difensivi forti.

Se Daniels non ha molte opportunità di lanciare la palla in profondità nel campo, Ertz potrebbe ritrovarsi spesso con la palla tra le mani nella speranza di portare questa squadra al Super Bowl.

