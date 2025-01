Rob Gronkowski pensa che i Patriots “sperano” di prendere Mike Vrabel dopo aver licenziato Jerod Mayo

Non c’è voluto molto prima che i New England Patriots facessero di Jerod Mayo il primo allenatore a essere licenziato alla fine della stagione 2024.

Mayo è stato ufficialmente licenziato poco più di un’ora dopo che i Patriots avevano battuto i Buffalo Bills nel finale di stagione regolare di domenica. Tuttavia, la vittoria è stata probabilmente più deprimente di qualsiasi sconfitta subita da Mayo durante una stagione 4-13 che è stata anche il suo primo anno da capo allenatore. Come risultato della vittoria, il New England ha perso la sua scelta numero 1 nel draft NFL 2025 e ha perso tre posizioni nell’ordine del draft.

Tuttavia, ci sono state diverse segnalazioni durante la stagione secondo cui il proprietario della squadra Robert Kraft avrebbe probabilmente lasciato Mayo prima che i Patriots iniziassero una serie di sei sconfitte consecutive prima della settimana 18.

L’analista della FOX NFL Rob Gronkowski, compagno di squadra di Mayo nei Patriots per diverse stagioni, è stato tra quelli sorpresi dall’annuncio di domenica.

“Ne sono rimasto decisamente sorpreso”, ha detto Gronkowski durante l’intervallo della NFL su FOX. “L’allenatore dei debuttanti: il roster che gli è stato assegnato non era così importante. È dura. È una situazione difficile nel New England.”

Dal punto di vista di Gronkowski, i Patriots sono andati 4-13 la scorsa stagione sotto la guida di Bill Belichick e non hanno apportato molti aggiornamenti significativi al loro roster. Hanno selezionato Drake Maye con la terza scelta, ma le loro uniche aggiunte significative ai free agent erano pezzi di profondità. Avevano anche una quantità significativa di spazio in cuffia e lo usavano principalmente per firmare nuovamente i giocatori che facevano parte della squadra del 2023.

L’analista della FOX Michael Strahan pensava che a Mayo fosse stato dato un guinzaglio troppo corto.

“Un ragazzo giovane, un allenatore del primo anno, un quarterback del primo anno: dagli una possibilità”, ha detto Strahan.

Poco dopo il licenziamento di Mayo di domenica, sono emerse notizie secondo cui Mike Vrabel, membro della Hall of Fame dei Patriots ed ex allenatore dei Tennessee Titans, era uno dei principali candidati per il ruolo. Gronkowski sente che la sua ex squadra vuole assumerlo.

“Ovviamente, il signor Kraft non vedeva Jerod Mayo come il costruttore di cultura che sperava fosse la scorsa stagione”, ha detto Gronkowski. “Ovviamente anche il signor Kraft ha un piano per il futuro. Probabilmente spera di prendere Mike Vrabel. Ci sono anche voci secondo cui Josh McDaniels potrebbe tornare anche come coordinatore offensivo”.

Vrabel, che ha vinto tre titoli del Super Bowl con i Patriots da giocatore, è uno dei nomi di punta sul mercato degli allenatori in questa offseason. Ha aiutato i Titans a raggiungere la postseason quattro volte in sei stagioni in Tennessee, andando 54-45 prima di essere licenziato alla fine della stagione 2023.

I New York Jets hanno già intervistato Vrabel, incontrandolo per alcune ore venerdì.

