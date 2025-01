Rob Gronkowski prevede il vincitore dei Chiefs, Bills Game

I Buffalo Bills e i Kansas City Chiefs si affrontano nella partita più importante della stagione.

Le loro gare di playoff sono solitamente dei classici istantanei e le aspettative sono ancora una volta ai massimi livelli.

Ecco perché Rob Gronkowski vuole dare una mano alla squadra della sua città natale.

Parlando con Kay Adams nel suo show “Up & Adams”, il leggendario tight end ha affermato di aver scelto i Baltimore Ravens per battere i Bills perché stava cercando di infastidirli.

Con questo in mente, avrebbe adottato lo stesso approccio.

Quindi questa volta ha scelto i Chiefs per batterli di quattro punti.

Naturalmente, le fatture accoglieranno con favore tutto l’aiuto possibile.

Sono abbastanza bravi da battere i Chiefs in trasferta e in passato hanno reso la vita molto difficile ad Andy Reid e Patrick Mahomes.

Sono stati l’unica squadra a batterli al massimo in questa stagione.

D’altra parte, in passato sono stati anche coinvolti in alcune partite strazianti contro i Chiefs, una delle quali è stata così epica da far letteralmente cambiare le regole degli straordinari alla lega.

I Chiefs sono campioni in carica consecutivi e hanno avuto alcuni momenti fortunati lungo la strada.

Non sorprende che ciò li abbia resi molto impopolari tra alcuni fan della NFL in tutto il campionato, e molto probabilmente avranno una stragrande maggioranza a tifare per Josh Allen questo fine settimana.

Tuttavia, i Chiefs di solito danno il meglio di sé in questo periodo dell’anno, quindi sarà difficile prevedere cosa accadrà in questa partita.

PROSSIMO: James Cook guida statistiche impressionanti sui playoff