Rob Gronkowski rivela i suoi pensieri sull’assunzione di Mike Vrabel da parte dei Patriots

I New England Patriots stanno potenzialmente tornando ai loro giorni di gloria con la nomina di Mike Vrabel come nuovo allenatore.

Prendendo il posto del leggendario Jerod Mayo di Bill Belichick, Vrabel porta non solo esperienza ma un profondo legame con la cultura vincente del franchise, avendo guadagnato tre anelli del Super Bowl durante i suoi giorni di gioco con la squadra.

La nomina ha già raccolto un forte sostegno, in particolare da parte dell’ex tight end dei Patriots Rob Gronkowski.

Parlando al programma “NFL on FOX Pregame”, Gronkowski ha espresso una fiducia incrollabile nelle capacità di leadership di Vrabel.

“I New England Patriots hanno scelto il loro ragazzo nel grande Patriot Mike Vrabel”, ha detto Gronkowski. “Questo ragazzo riterrà tutti responsabili nell’organizzazione, dallo staff tecnico ai giocatori. Riterrà responsabile se stesso e anche il front office. Riterrà responsabile. Questo ragazzo ha la conoscenza, ha il potere. essere grande.”

“Questo ragazzo riterrà tutti responsabili nell’organizzazione.” @RobGronkowski condivide i suoi pensieri sull’assunzione di Mike Vrabel da parte dei Patriots come nuovo allenatore ⬇️ pic.twitter.com/t8zAIwyFVp — FOX Sport: NFL (@NFLonFOX) 12 gennaio 2025

Gronkowski non si è fermato qui, offrendo il suo pensiero su chi dovrebbe unirsi allo staff tecnico di Vrabel.

Ha specificamente indicato Josh McDaniels come il candidato ideale per coordinatore offensivo, credendo che la sua lunga storia con i Patriots potesse rivelarsi preziosa per il nuovo capitolo della squadra.

“Se fossi Mike Vrabel, la prima cosa che farei è chiamare il numero di Josh McDaniels – un volto familiare ai tifosi dei Patriots – e assumerlo come coordinatore offensivo il prima possibile”, ha sottolineato Gronk.

La storia di McDaniels con il New England abbraccia due decenni, iniziando come assistente del personale nel 2001.

Ha scalato le classifiche fino a diventare coordinatore offensivo nel 2006, e dopo brevi periodi con i Denver Broncos e i St. Louis Rams, è tornato nel New England nel 2012.

McDaniels ha ricoperto il ruolo di coordinatore offensivo fino al 2021 prima di accettare la posizione di capo allenatore con i Las Vegas Raiders, portando con sé un bagaglio di esperienza che potrebbe rivelarsi cruciale se tornasse nella sua ex squadra.

