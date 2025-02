Rob Manfred acredita que os gastos dos Dodgers são “uma grande coisa”, já que a folha de pagamento é de cerca de US $ 400 milhões

Muitos fãs da MLB estão chateados porque Los Angeles Dodgers está entrando no território desconhecido quando se trata de folhas de pagamento. O comissário da MLB, Rob Manfred, acredita que o esporte tem maiores problemas.

Falando a jornalistas em Phoenix na terça -feira, Manfred mais uma vez foi para o que se tornou a narrativa dominante da baixa temporada: os Dodgers basicamente assinam todos os jogadores que queriam não nomear Juan Soto e construir o que seria a maior folha de pagamento da história da história de MLB no processo no processo. .

O comissário basicamente disse que não está chateado com isso, mas ele entende por que algumas pessoas são irritantes, Via Jack Harris de Los Angeles Times:

(Os Dodgers) foram embora e fizeram todo o possível, sempre dentro das regras que existem atualmente, para colocar o melhor equipamento possível em campo. Eu acho que é uma grande coisa. Esse tipo de espírito competitivo é o que as pessoas querem ver.

“É claro que temos fãs em alguns mercados preocupados com a capacidade da equipe de competir com os recursos financeiros dos Dodgers. Se fomos consistentes em um ponto, tentamos ouvir nossos fãs sobre questões como essa. E eu ouvi pessoas, acredite em mim.

Conforme as coisas estão atualmente, a folha de pagamento do saldo competitivo dos Dodgers, o número da folha de pagamento de 40 homens usados ​​pela MLB para determinar os pagamentos de impostos de luxo, que são ajustados pela inflação de adiamentos, é encontrada na vizinhança de US $ 400 milhões. Baseball Brochura Projetos em US $ 402,3 milhões, enquanto Lugar Ele acredita que eles custam US $ 392,5 milhões.

Qualquer um dos números seria o maior que a liga já viu, e esse não é o fim das despesas. Como Los Angeles está mais de US $ 150 milhões acima da linha fiscal de luxo, também enfrenta uma nota de impostos recorde de US $ 142 milhões no final da temporada.

Shohei Ohtani é um dos muitos grandes contratos nos Dodgers. (Foto de Christian Petersen/Getty Images)

Os Dodgers não tiveram a temporada de beisebol mais cara: esse título pertence ao New York Mets, cujos US $ 765 milhões do contrato de Juan Soto são realmente duas vezes maiores do que todos os Dodgers contratados nesta temporada combinada baixa, mas o impacto parece mais velho porque a) Dodgers venceu apenas a World Series, b) simplesmente teve sua própria temporada de US $ 1 bilhão no ano passado, graças às ofertas de Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto e C) obtiveram Roki Sasaki com um desconto escandaloso.

Por outro Lugar. Isso inclui o Rays Athletics e Tampa Bay, que jogarão em ligas menores este ano, depois de longas disputas de dados sobre suas futuras casas (o atletismo fez a mudança voluntariamente, os raios não tanto). As meias brancas de Chicago também estão nesse grupo depois de perder um recorde de jogos da MLB 121 e depois trocar seu melhor jogador restante.

Manfred parece mais preocupado com equipes de MLB não competitivas e outros problemas, Novamente através de Harris:

“Se eu vou criticar algo, eles não serão os Dodgers. Será o sistema “.

Caso você precise de um resumo, aqui estão os nove contratos de agentes livres de MLB, os Dodgers assinaram desde que venceram a World Series (os retornados são cursivos):

Isso não inclui os agentes livres internacionais de US $ 6,5 milhões de Sasaki, nem a extensão de US $ 74 milhões em cinco anos que Tommy Edman recebeu. Em geral, os Dodgers se mudaram com dois dos quatro melhores lançadores do mercado em Snell e Sasaki, três dos melhores relevos de Scott, Treinen e Yates e o segundo melhor jardineiro de Teoscar Hernández.

Tudo isso tornou a idéia de um limite de salário, um longo tabu na MLB, mais atraente para os fãs, embora isso provavelmente limitasse os salários dos jogadores em toda a liga que prejudicam os Dodgers. Como o acordo de Sasaki mostrou, os Dodgers aproveitaram seus recursos em muitas outras áreas que a folha de pagamento e seria um destino atraente para qualquer agente livre que não obtenha o que deseja no mercado.

No entanto, o resultado desta temporada não é uma conclusão inevitável. Sim, os Dodgers são os favoritos claros da World Series com mais de +250 probabilidades com o BETMGM, mas isso resulta em Vegas que apenas lhes dá uma probabilidade de 28,6% para ganhar o título. Em um nível mecânico, o esporte de beisebol tem sido bastante inseguro para as equipes que acham que podem passar o caminho para um título nos últimos anos.