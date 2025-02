I capi di Kansas City potrebbero leccare le loro ferite dopo aver perso il Super Bowl LIX contro Philadelphia Eagles con 18 punti domenica, ma il loro periodo di regnamento come sviluppatori di campionato perenni non è necessariamente finito.

Potrebbero dover avere una lista ancora più forte la prossima stagione, soprattutto con l’ampio destinatario ferito Rashee Rice, e non hanno ancora dubbi sul miglior allenatore di tutto il calcio di Andy Reid.

Reid ha ricevuto molti elogi per i capi di allenatore a tre trofei di Vince Lombardi nelle precedenti cinque stagioni, ma domenica non è stato in grado di apportare i giusti aggiustamenti quando la sua squadra è caduta in seguito con un margine significativo nel primo tempo.

Il commentatore Rob Parker ha fatto una dichiarazione provocatoria quando ha detto su Fox Sports Radio che Reid dovrebbe dimettersi dal suo ruolo.

“Andy Reid si è dimesso da capo allenatore dei capi di Kansas City … in autunno dalla roccia è di 2 anni di creazione.”

🎙@RobparkerMlBBro: “Andy Reid si è dimesso da capo allenatore dei capi … in autunno dalla roccia è di 2 anni di creazione.” 🎙@Kdubbblive: “Sto iniziando a guardare i cambiamenti nel personale … non c’è modo di lasciare andare Andy Reid.” pic.twitter.com/88owyr8u4x – Fox Sports Radio (@foxsport Radio) 12 febbraio 2025

Sebbene i Chiefs abbiano vinto tutta la scorsa stagione, non hanno fatto bene nella stagione regolare a causa di una brutta partita offensiva e, nonostante un record di 15-2, non hanno anche giocato la palla della stella.

Contro Eagles domenica, il quarterback Patrick Mahomes è stato spesso colpito dalla corsa di quattro uomini di Eagles, e Kansas City non ha praticamente nessuna partita di gara in attacco.

D’altra parte, Reid merita molto credito per aver cambiato lo stile di gioco della squadra in attacco dopo che Speedster Broad ha ricevuto Tirek Hill scambiato dopo la stagione 2021.

Con Hill erano una squadra di alto livello, ma dalla sua partenza hanno fatto relativamente bene come una squadra Dink-and-Dunk che sembra vincere di più con la difesa.

