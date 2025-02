Robert Griffin III nomina il QB più sottovalutato in NFL

Ci sono molti quarterback molto buoni o addirittura grandi nella NFL che, per qualsiasi motivo, non ottengono il credito o la pubblicità che potrebbero meritare.

Nonostante il successo della sua squadra negli ultimi anni e l’opportunità che ha ora, Jalen potrebbe danneggiare Philadelphia Eagles come parte del gruppo di quarterback sottovalutati o sottovalutati.

L’ex quartiere di Pro Bowl -QUATERBACK Robert Griffin III ha pubblicato su X (precedentemente noto come Twitter) un lungo elenco di statistiche per fare la sua discussione, che fa male merita molto più credito per ciò che ha fatto e il livello su cui ha giocato.

Jalen Hurts è il QB più sottovalutato nella NFL. Per taglierini delle statistiche: – 1. Eagles QB per raggiungere 2 Super Bowls -5. QB mai per raggiungere 2 Super Bowls prima di compiere 27 anni -206 passaporto consecutivo senza un INT nella stagione postale. 2. Linea più lunga nella storia della NFL dietro Drew Brees … pic.twitter.com/p64Kawlxn4 – Robert Griffin III (@rgiii) 30 gennaio 2025

In un certo senso, Hurts è stato un perdente per anni: è stato noto in panchina a favore della Tua Tagovailoa durante il gioco del campionato nazionale del College Football Playoff nel 2018 mentre era membro dell’Università di Alabama Crimson Tide.

Quando Eagles lo prese nel secondo turno della bozza del 2020, iniziò la sua stagione da principiante come quarterback di terza corda, ma alla fine dell’anno era radicato come il loro inizio.

È stato classificato nel voto MVP nel 2022, e mentre le sue statistiche di passaggio in questa stagione-2.903 yard e 18 touchdown-uomini erano molto impressionanti, corse in 630 yard e 14 touchdown.

Dopo che Philly è crollato alla fine della scorsa stagione e ha perso nel round di jolly dei playoff, Hurts li ha portati al Super Bowl per la seconda volta in tre stagioni, e ora hanno un colpo di vendetta contro i capi di Kansas City, lo ha collaborato loro lì l’ultima volta.

Forse una vittoria su Patrick Mahomes e l’equipaggio e un trofeo Vince Lombardi comporterebbe il male non più sottovalutato.

