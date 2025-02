Robert Lewandowski levanta o Barcelona ao lado de Rayo Vallecano e para a liga principal

Robert Lewandowski marcou um gol da punição quando Barcelona venceu por 1 a 0 com Rayo Vallecano na segunda-feira para subir até o topo da Liga Espanhola. Barcelona ficou sete pontos fora do primeiro lugar há três semanas, mas dois grandes clubes de Madri sofreram uma forma. Ambos atraíram suas partidas por 1 a 1 no sábado, jogando com 10 homens. O Barcelona se beneficiou na noite de segunda -feira, puxando a vitória sobre a terceira equipe de Madri, Rayo, graças ao seu atacante.

“Não podemos vencer em cada jogo de 3 a 0, tivemos que trabalhar”, disse o zagueiro do Barcelona, ​​Alex Balde, disse a emissora Movistar.

Lewandowski marcou seu 20º gol da temporada com uma penalidade de 28 minutos, que saiu do posto.

O goleiro Rayo Pep Chavarria frustrou repetidamente Barcelona.

Por outro lado, Jorge de Frutos não atacou e não havia chance de tempo extra.

“Foi um trabalho árduo para os jogadores e, finalmente, estamos felizes”, disse o treinador do Barcelona, ​​Hansi Flick. “Todo mundo está satisfeito com nossa nova posição. Acho que jogamos muito bem, embora eu ache que podemos fazer melhor.

O Barcelona permaneceu invencível em 12 partidas em 2025, encerrando a corrida invicta, que elevou Rayo a um sexto lugar surpreendente.

