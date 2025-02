A greve de Robert Lewandowski no segundo tempo ajudou o Barcelona a derrotar o Alaves por 1 a 0 no domingo para reduzir a diferença nos líderes da Liga Real Madrid para quatro pontos. Os catalães, o terceiro, capitularam com uma vitória estreita depois que os mestres deslizaram pela cidade em Espanyol no sábado. BARCELONA TRILHA O segundo lugar de Atleletico três pontos antes de Rojiblancos do Real Madrid em um saboroso confronto do derby no próximo fim de semana, o que pode permitir que Hansi Flick crie mais terras.

Lewandowski marcou a cruz Yamal laminada para resolver uma partida difícil, na qual Alaves frustrou amplamente os anfitriões.

“Antes da partida, sabíamos que tínhamos que vencer”, disse Lewandowski Movistar. “Para nós, este é o momento em que temos menos pontos do que o Atlético e o Real Madrid, (mas) é importante que vencemos e depois pudéssemos pensar em seus pontos.

“Temos que jogar bem, vencer, e então podemos olhar para a tabela da liga e ver o quanto temos exatamente”.

A equipe de Flicka lutou para iniciar a luz do sol no Estádio Olímpico.

Os catalães não criaram nada que significa no primeiro tempo, quando o Alaves se inclinou teimosamente.

Um drible Yamal Moby Lamine despertou a emoção dos fãs, mas havia pouco para aumentar o pulso.

Gavi e Tomas Conechny foram fotos após uma feia colisão da cabeça.

– “Paciência” paga –

Lewandowski embaçado por pouco, e o baixo esforço de Pedri foi convenientemente encenado pelo goleiro Alaves Jesus Owono.

Flick trouxe Frenkie de Jong e Eric Garcia durante um intervalo para tentar acelerar o jogo de Barcelona em posse, e a equipe parecia mais nítida.

Lewandowski enviou o cabeçalho com um post muito amplo pouco antes de quebrar o impasse.

O veterano do atacante polonês criou um caçador de curta distância depois que Yamal enviou para a cruz se voltando para o poste traseiro após 61 minutos.

Foi o 18º portão de Lewandowski na campanha da liga, estendendo seu papel ao Kylian Mbappe Real Madrid como o melhor atirador de divisão até três.

“O jogo como é muito importante hoje”, disse Lewandowski.

“Nem sempre podemos vencer com quatro, cinco ou seis gols, às vezes essas equipes vêm profundamente e bem, mas temos uma chance se jogarmos paciência e, eventualmente, marcamos mais um gol do que estamos muito felizes. “

O Barça substitui o esforço de Ferran Torres foi afastado por um episódio completo quando os catalães tentaram garantir o jogo.

O time do filme não pôde produzir um segundo, mas Alaves, que mal ameaçou o gol de Wojciech SZCZ, não conseguiu retornar.

Mais tarde, no domingo, o quarto lugar do Bilbao atlético visita o Real Betis, entre outros jogos.

