Robert Saleh incontra 2 squadre questa settimana

L’ex capo allenatore dei New York Jets Robert Saleh è un nome intrigante nel ciclo di allenatori di questa offseason.

Dopo essere stato licenziato all’inizio della stagione regolare 2024, Saleh si è unito al suo vecchio amico Matt LaFleur e ai Green Bay Packers come consulente per il resto della stagione.

Ora sembra che potrebbe riportare il suo nome sul ring degli allenatori.

Secondo l’insider Dianna Russini, Saleh dovrebbe avere interviste con i Las Vegas Raiders e i Dallas Cowboys nei prossimi giorni.

Robert Saleh farà un colloquio per il posto vacante di capo allenatore dei Las Vegas Raiders venerdì e si prevede che incontrerà i Cowboys nei prossimi giorni. Queste conversazioni saranno entrambe di persona.

La sua ex squadra, i Jets, si incontra questa mattina con Arthur Smith. — Dianna Russini (@DMRussini) 16 gennaio 2025

Le cose non sono andate così bene con i Jets per Saleh poiché ha lottato per portare la squadra nella giusta direzione (record di 20-36 come capo allenatore).

Tuttavia, rimase ingiustamente scosso poiché riuscì ad allenare la squadra con Aaron Rodgers come quarterback solo per cinque partite prima di essere licenziato.

Al momento del licenziamento, la squadra era solo 2-3 e avrebbe terminato la stagione con un record di 5-12.

È interessante pensare cosa avrebbero potuto fare i Jets se il proprietario Woody Johnson avesse tenuto Saleh in giro.

Indipendentemente da ciò, Saleh è una delle estremità difensive più talentuose del gioco e, con i giusti pezzi offensivi al loro posto, potrebbe essere esattamente ciò di cui una squadra ha bisogno.

Sarà interessante vedere se piacerà abbastanza ai Raiders e ai Cowboys da prendere in considerazione l’idea di ingaggiarlo in futuro.

Dopotutto, questi due marchi e organizzazioni sono alla disperata ricerca di un ritorno alla loro strada vincente.

