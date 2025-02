Roblox haikyuu lendas códigos para fevereiro de 2025

É hora de esmagar

Nossos amados jogos Roblox Haikyuu Legends, que se baseiam na popular série de anime e mangá, Haikyuu, retornou com códigos de canalização mais frescos e frescos do jogo.

Esses códigos ajudarão você a atualizar suas habilidades, o que será muito benéfico para você no jogo, especialmente se você estiver jogando pela primeira vez. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Todos os códigos ativos para fevereiro de 2025

Aqui estão todos os códigos ativos para as lendas de Haikyuu:

50m_visits: Use para uma virada de habilidade de sorte (nova)

Atualização5: Use para as voltas da sorte

200k_likes: Use para uma virada de sorte

100k_members: use para ienes

15m_plays: Use para as turnos da sorte

180K_FAVS: Use para as turnos da sorte

Atualização 4: Use para as turnos da sorte

Atualização3: Use para X3 Lucky Spins

Atualização2: Use para uma virada de sorte grátis

Proporiotwitter: Use para X1K iene

Atualização1: Use para uma virada de sorte grátis

Lançamento: Use para x100 ienes

Loucura: use para ienes

40m_visits: Use para turnos da sorte

Por enquanto, esses são os únicos códigos ativos gratuitos disponíveis para resgatar no jogo. O restante expirou e a lista será atualizada assim que houver mais códigos disponíveis.

Como usá -lo?

Os recém -chegados, se você tiver dificuldades para usar os códigos, basta seguir estas etapas simples:

Lançar lendas haikyuu em roblox

Na parte inferior da tela, você verá um botão de loja.

Clique no botão da loja e selecione o botão Códigos.

Escreva ou cola os códigos ativos na caixa de texto e pressione o botão Usar o código para trocar.

Se você estiver escrevendo os códigos, verifique os erros de ortografia e a sensibilidade dos casos. Além disso, tente usá -los o mais rápido possível antes de expirar.

Com sorte, esses códigos o ajudarão na viagem e você poderá aproveitar o jogo de Legends of Haikyuu ainda mais no Reblox. Se você estiver procurando por mais códigos, marque nossa página, pois tentaremos manter esses códigos atualizados todos os meses. Você também pode seguir o desenvolvedor, @protori_ em X para atualizar com todas as atualizações futuras no jogo.

