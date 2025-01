Rockets atribuem Reed Sheppard à G League enquanto os minutos do novato diminuem em Houston

se você amou a versão da liga de verão por Reed Sheppard, você pode querer conferir Rio Grande Valley Vipers esta semana. Segundas-feirasHouston Rockets atribuiu Sheppard à terceira escolha em 2024 Draft da NBApara sua afiliada da G League. Os Vipers receberão o Oklahoma City Blue na terça e quinta-feira, e os Iowa Wolves no sábado. Nesse trecho, os Rockets visitarão Washington, Memphis e Atlanta.

Esta é a primeira missão de Sheppard na G League. De certa forma, o fato de ele ter passado algum tempo com os Vipers é surpreendente. Depois de uma das melhores temporadas de arremessos da história da NCAA, ele foi projetado para ser um jogador ofensivo pronto para a NBA, e apoiou isso sendo talvez o jogador mais impressionante de Las Vegas em julho passado.

No entanto, dada a situação em que se encontra e como tem sido a sua temporada de estreia, esta provavelmente não foi uma decisão difícil. Em 27 de dezembro, contra o Minnesota Timberwolves, Sheppard esteve em quadra por um período de quatro minutos no início do segundo quarto. Nos quatro jogos do Houston desde então, ele jogou apenas cinco minutos no total, todos eles na hora do lixo contra o Boston Celtics na última sexta-feira. Se fazer a viagem significaria mais DNP-CD, então fazer um tour real com RGV é provavelmente um melhor uso do seu tempo.

Se Sheppard estivesse em uma situação mais típica para ser uma escolha de novato entre os três primeiros, é possível que ele estivesse defendendo fortemente o título de Estreante do Ano. Os Rockets, no entanto, estão em segundo lugar no Oeste, com 23 vitórias e 12 derrotas, e seu sucesso se deve em grande parte à sua defesa, que ocupa a terceira posição na liga. Sempre seria difícil para Sheppard, de 20 anos, que tem 1,80 metro e 185 libras, roubar minutos de Fred VanVleet ou Jalen Green, e ele não se encaixa perfeitamente ao lado de nenhum deles em defesa. especialmente no esquema de trocas pesadas do técnico Ime Udoka.

Sheppard pode fazer algumas jogadas defensivas inebriantes sem a bola, mas nesta fase de sua carreira, ele está lutando para se defender no um contra um. Eu não daria muita importância à sua marca de 27,9% na faixa de 3 pontos, visto que seu tempo de jogo tem sido limitado e inconsistente, mas é importante notar que Houston o usou principalmente sem bola no ataque. A gravidade de Sheppard é útil, mas se ele tiver uma taxa de uso de apenas 15,7%, é mais difícil argumentar que ele deveria jogar em vez de Aaron Holiday.

Pessoalmente, adoraria ver mais Sheppard ao lado de Amen Thompson na quadra de defesa, com comprimento e arremessos ao seu redor. No entanto, os dois jogaram apenas 151 minutos juntos sem outro guarda, segundo o Cleaning The Glass. Compreensivelmente, o desenvolvimento de Sheppard com a bola não é a principal prioridade de Udoka na construção da rotação. É por isso que faz muito sentido deixá-lo cozinhar na G League.

