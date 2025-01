Rockets F Jabari Smith Jr. eliminado 4-6 semanas após quebrar a mão no tiroteio

Jabari Smith Jr. está em sua terceira temporada na NBA. (Foto AP / David J. Phillip)

Jabari Smith Jr. foi titular em todos os jogos desta temporada pelo Houston Rockets até agora, mas essa sequência terminará na sexta-feira.

O ex-número 1 da geral quebrou a mão esquerda durante um tiroteio antes do jogo de sexta-feira contra o Boston Celtics e ficará afastado de 4 a 6 semanas, disse o técnico do Rockets, Ime Udoka, via Danielle Lerner do Houston Chronicle.

A lesão, que ocorre na mão que não arremessa, exigirá cirurgia, mas os Rockets devem primeiro confirmar a gravidade por meio de uma segunda opinião.

Atualmente em sua terceira temporada na NBA, Smith não se tornou a estrela que alguns imaginavam quando foi escolhido em primeiro lugar no Draft da NBA de 2022, mas jogou o quarto maior total de minutos em um time do Rockets que ficou em terceiro lugar na sexta-feira. . lugar na Conferência Oeste com um recorde de 22-11.

A defesa de Houston, classificada em segundo lugar na NBA em classificação defensiva, tem sido seu cartão de visita, e Smith contribuiu para isso principalmente com sua versatilidade de 1,80 metro. Sem ele, o Rockets terá que jogar menos na ala, com mais minutos para jogadores como Tari Eason e Amen Thompson.

Depois de disputar 79 partidas em seu ano de estreia e 76 em seu segundo ano, Smith agora tem a garantia de registrar o menor número de partidas na carreira nesta temporada.