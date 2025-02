Rockets sopram vantagem de 4 pontos em 5 segundos na perda de fusão antes das redes

Há perda e depois há o que o Houston Rockets fez na terça -feira. Em frente às redes do Brooklyn na estrada, os Rockets tossiram dois cabos diferentes de várias pontuações nos últimos 90 segundos, com uma perda de 99-97. O major Gaffe chegou nos últimos 10 segundos.

Abaixo de 97-93, o Nets entrelaçou a bola com Cameron Johnson, que fez uma tripulação triplicar para reduzir a vantagem. Os Rockets ainda estavam a caminho de uma vitória sempre que entraram na bola e faziam seus lances livres, mas uma entrada passava de Ames Thompson para Fred Vanvleet saltou e nas mãos de D’Angelo Russell.

Russell afundou o triplo com 3,4 segundos restantes para enviar o Barclays Center para um frenesi.

Jalen Green passou a perder os últimos 3 pontos para salvar uma vitória.

Green teve seu próprio problema um minuto antes, enquanto o treinador dos Rockets, Ime Uudoka, gritou “O que você está fazendo?!“Depois de jogar um triplo, em vez de correr até 14 segundos fora do relógio, quando 57 segundos foram deixados e Houston teve uma vantagem de quatro pontos. O triplo falhou levou um Ziaire Williams de 3 pontos seis segundos depois para as redes.

Se as redes são uma equipe de baixo nível, o que fez o Rockets na terça -feira? (AP Photo/Frank Franklin II)

Após o jogo, Uudoka culpou algumas coisas que parecem algo que um treinador deve ser responsável:

“Mais do mesmo. Falta de fisicalidade, dureza. Todas essas coisas. Nós realmente não merecemos vencer o jogo. Os deuses do basquete nos levaram ao fim.”

Enquanto isso, a ala do Nets Keon Johnson Ele estava credenciando Uudoka por motivar sua própria equipeEnquanto o treinador desenhava a raiva do Brooklyn quando ele se referiu a eles como um “Equipamento de baixo nível“:

“Todo mundo levou a equipe, só porque entramos todos os dias e competimos … apenas para ler algo assim, era muito combustível no fogo”.

Com a perda, os Rockets caíram quatro jogos consecutivos e agora estão em 32-18, bem para o terceiro lugar na Conferência Oeste. No entanto, apenas cinco jogos os separam e os 27-23 Minnesota Timberwolves para o primeiro lugar de jogo no oeste.