Rockets, Spurs Best Kevin Durant Trade Partners in potenziali Suns Swap

Phoenix Suns si libra attorno all’affermazione della NBA Clipshop con tre giocatori, tutti guadagnano almeno $ 49 milioni in questa stagione. Kevin Durant potrebbe essere nel giusto prezzo?

Sebbene il commercio sia stato riportato improbabile, Suns “ascolta” alle offerte superstar prima del 6 febbraio, il limite di tempo per la transazione. Il 36enne Durant gioca ancora a livello d’élite, con una media di 26,9 punti per partita in questa stagione, mentre spara 52,5/40,5/82,7. Durant punti e chiunque sia sport. Può giocare separatamente, sparare a un tripla e forzare il bordo. Durant può ancora essere un concorrente n. 1 o almeno 1b.

L’idea del negozio Suns Durant, che è nella terza stagione di $ 194 milioni nella stagione di $ 194 milioni, appena due anni dopo che la rete di Brooklyn è stata pubblicata per renderli il loro franchising il loro franchising suona selvaggio. Ma proprio come Dallas Mavericks ha mandato Luka Dončić a Los Angeles Lakers Anthony Davis, così come l’idea che De’aaron Fox e Zach Lavine avrebbero partecipato allo stesso negozio – e non quelli che non si sono recati dritti. Tutto può succedere in questo sport – letteralmente qualsiasi cosa.

Ecco tre punti di commercio ideali per Durant.

Scommetto che non ti aspettavi che il caldo fosse una delle squadre. Jimmy Butler vuole una nuova casa e il caldo vuole trovarlo. Fino ad oggi, sono ancora insieme e le probabilità sono che il calore otterrà il maggiordomo nelle operazioni inferiori. Che dire del commercio termico di Durant, cercando di gestire l’ultimo fossato nel campionato?

Miami poteva inviare Nikola Jović, Kel’el Ware, Duncan Robinson, Terry Rozier e due imminenti schizzi del primo turno a Phoenix in termini di Durant e contanti. I Suns ottengono due giocatori avvincenti dai negozi per principianti di Jovic e Ware, Future Capital e forse di più nelle scelte con Robinson e/o Rozier.

Durant sarebbe abbastanza Un aggiornamento della squadra che ha incorporato le dita dei piedi nelle acque del commercio di stelle ma sarà in ritardo (ad esempio Damian Lillard nel 2023). Per la prima volta, Durant, Butler, All-Star Tyler Herro e Bam Adebayo formano un travolgente quartetto di giocatori che possono gestire la roccia e la maggior parte del gruppo è costantemente in grado di dipingere e trasportare un onere significativo di punteggio. È anche un gruppo di giocatori con una vasta esperienza post -Year.

Tuttavia, il caldo potrebbe preferire la luce che uscirà durante l’era Butler, e i Suns preferiscono il prossimo primo round del primo round Troove su diversi giovani giocatori che hanno già mostrato ciò di cui sono capaci. Inoltre, sottolineare le firme del dollaro per fare un accordo potrebbe rendere la transazione stressante come la negoziazione.

Cosa c’è di meglio di una squadra che fa uno scambio? Una squadra che produce due negozi di successo, ovviamente! Victor Wembanyama è uno uno e ora è un paio di guardie a punta di calibro All-Star e portiere Dynamite in Fox. Lancia Durant tra due stelle e Spurs ha un trio d’élite con tre giocatori che possono segnare in molti modi. In questo trio, sarebbe unico che si tratti di tre giocatori in un notevole punto di carriera; Durant ha 36 anni, Fox sta per venire dal suo primo ministro e Wembanyama ha solo 21 anni.

San Antonio potrebbe inviare Devin Vassell, Keldon Johnson, Blake Wesley, due futuri round primari non protetti e due secondi round a Phoenix Durant. I Suns ottengono due principianti immediati nella tendenza verso l’alto, l’ex capitale di bozza primario e rispettabile dell’ex Wesley. Come risultato di questo trasferimento, Spurs ha ancora un castello di Stephon in aumento e Julian Chamagnie e lo scrappy Jeremy Sotchan. L’ISO 3 teorico di San Antonio che circonda i giovani marcatori in via di sviluppo. Dopo una scadenza, Spurs potrebbe derubare il mercato degli acquisti aggiungendo veterani per integrare il giovane core.

Tuttavia, ciò potrebbe impedire a questo commercio di accadere è la sensazione di dover fare un respiro quando sventola il brusco della volpe e preferibilmente per cambiare profondità al giocatore alla fine degli anni ’20, a differenza di qualcuno che era ancora sensazionale, è probabilmente entro cinque anni in pensione a Durant.

I razzi sono disponibili per ottenere un giocatore come Durant che non gioca per la sua età. Questa è un’opportunità per Houston di colpire. Houston poteva inviare Reed Sheppard, Jabari Smith Jr., Dillon Brooks e tre primi round non protetti a Phoenix Durant. I Suns ricevono due precedenti selezioni di 3 per le scelte generali a Sheppard e Smith, il capitale tanto necessario, e potrebbero provare a trasformare più valore di Brooks.

È una scommessa assoluta sul rinunciare ai razzi, ma ora è il tempo per una squadra che è il seme della Western Conference # 2. Nella suddetta proposta commerciale, i razzi vengono spostati da una manciata di giocatori i cui ruoli a lungo termine a Houston sono oscuri, in particolare Sheppard e Smith. Inoltre, avrebbero comunque una buona quantità di profondità a breve termine e molti fondi per spostare il nuovo effetto in offseason o quanto segue.

All’arrivo, Durant diventa il centro del crimine di Rockets, prendendo attenzione da Aleren Sengun e Jalen Green. Dà un crimine che deve essere rispettato ma ha bisogno di qualche OPHI. Al di fuori della regolazione dei loro nuovi compagni di squadra, il gioco di Durant non deve cambiare con i razzi. Può lavorare con la palla durante lo scricchiolio, giocare i suoi punti di forza ed essere un miglioramento veterano per una squadra pronta per essere uno sfidante perenne. Inoltre, Green può giocare con i pulcini aggressivi, dove è al suo meglio senza sforzare gran parte del carico di punteggio sul ring.

Durant può anche essere un mentore di Amen Thompson, che deve essere importante con le ali; Fred Vanvleet può ancora fungere da compositore come generale; Tari Eason può continuare a progredire; E qualunque cosa la profondità necessaria possa entrare nel mercato degli acquisti. Durant rende i Rockets un concorrente legale della NBA per i prossimi due anni e offre con chiarezza il ciclo del capo allenatore Udoka.

