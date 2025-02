Rockets vs. Timberwolves probabilidades, previsão de pontuação, horário de início: celebrações de 2025 NBA, 6 de fevereiro Melhor Bols por modelo comprovado

Um confronto da Conferência Oeste ocorrerá quando o Minnesota Timberwolves receber o Houston Rockets na noite de quinta -feira. Os Timberwolves dominaram esta série nos últimos anos, vencendo 11 das últimas 13 reuniões contra o Rockets. No entanto, Houston entra na luta de quinta-feira com um recorde geral de 32 a 18, mas as rochas têm apenas 1-4 nos últimos cinco jogos. O excesso de Houston para os pontos totais da equipe é 107,5, enquanto o Minnesota é 106,5.

A ponta do centro -alvo em Minneapolis está definida para as 20:00 ET. Houston é o favorito de 1,5 pontos nas últimas chances do Rockets vs. Timberwolves do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo da pontuação é de 214,5. Veja todos os mais recentes Timberwolves vs. Rockets, seleções de especialistas e previsões aqui.

Para Timberwolves vs. Rockets, o modelo Sportsline está apoiando as rochas para garantir uma vitória por 107 a 103 ao longo do caminho. O modelo levou em consideração que Houston perdeu seus últimos três jogos de estrada; no entanto, as rochas ainda têm excelentes divisões de estrada. Houston tem 17 a 10 diretamente e contra a propagação na estrada nesta temporada, com um diferencial de +5 pontos nos jogos fora de casa.

Embora os Timberwolves cubram os favoritos de 11,5 pontos contra o Bulls em casa na noite passada, Minnesota não é muito melhor em casa, em vez de na estrada. Os Timberwolves são 13-12 diretamente e 6-18 contra a propagação em sua casa com um diferencial de +4 pontos no centro de destino. O modelo também aponta que os Timberwolves podem estar lidando com fadiga, já que este é o terceiro jogo em quatro dias e seu quarto jogo nos últimos seis dias. Essa é uma ótima razão pela qual o modelo faz com que os foguetes venham diretamente em 60% das simulações.

O modelo também tem um lugar de destaque no atacante do foguete, Amen Thompson, excederá 29,5 pontos + rebotes + auxilia em -120 probabilidades (risco de US $ 120 para ganhar US $ 100). O modelo está projetando que Thompson terminará com 31,7 pontos + rebotes + auxilia contra os Timberwolves. Thompson é um jogador versátil e, com Fred Vanvleet, basicamente, nos últimos três jogos, ele cuidou das tarefas do proprietário e acumulou 26 assistências nessas três competições. O modelo está no banco que seu maior uso continuará com a VanVleet novamente. Thompson tem uma média de 34,1 P+R+A e superou esse total projetado (29,5) cinco vezes em seus últimos oito jogos. Veja todos os acessórios dos jogadores da NBA do modelo para foguetes vs. Timberwolves aqui.

O modelo projeta uma vitória por 107 a 103 para foguetes, desde 59% das vezes e golpes mais baixos em 56% das simulações. Obtenha mais seleções da NBA para cada jogo hoje à noite na Sportsline.

Pontuação final projetada: Rockets 107, Timberwolves 103

